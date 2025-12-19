ARA
Dünya Bankasından iş gücü piyasasına girecek gençlere finansal destek

Dünya Bankası, gençlerin iş gücü piyasasına uyumunu desteklemeyi amaçlayan Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi’ne 350 milyon euro finansman sağlayacak.


Dünya Bankasından iş gücü piyasasına girecek gençlere finansal destek

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullu finansman sağlamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, "Türkiye İş Gücü Piyasasına Hazırlık İçin Eğitim Projesi" Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

Proje kapsamında Dünya Bankasından 350 milyon euro tutarında finansman sağlanacak.

Dış finansman tutarı yaklaşık 4,6 milyar dolara ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecek proje, gençlerin iş gücü piyasasına girişte ihtiyaç duyduğu becerilerin geliştirilmesini hedefliyor.

Projeyle öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin güçlendirilmesi ve özel sektörle iş birliğinin artırılması yoluyla beceri kazanmasının desteklenmesi amaçlanıyor.

Böylece, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarı yaklaşık 4,6 milyar dolar oldu.

"Dünya Bankası'yla iş birliğimiz güçlenerek devam edecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AA muhabirine, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programı ile Orta Vadeli Program çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şimşek, "Ülkemizin eğitim alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi ve gençlerin çağın gerektirdiği becerilerle donatılmasıyla elde edilecek verimlilik artışı, ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimiz önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek." ifadelerini kullandı.

