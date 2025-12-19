Gain Medya soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Okan Karacan serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya’ya yönelik ‘kara para aklama’ soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan, Selahattin Aydın ve Okan Karacan jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.

Şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle, Okan Karacan ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden Berkin Kaya, Selahattin Aydın, Barbaros Reşat Gülcan tutuklandı, Okan Karaca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

16 Aralık 2025 tarihinde Gain Medya'ya yasadışı bahis operasyonu düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, GAİN Medya A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığını, 7 şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiğini açıklanmıştı.

Söz konusu açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedilmişti

Yürütülen soruşturması kapsamında Okan Karacan'ın dün gözaltına alındığı duyurulmuştu.