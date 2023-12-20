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ABD'nin cari açığı 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

20 Aralık 2023 | 17:23
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ABD'nin cari açığı 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolara geriledi.

2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyesini kaydeden cari açığa ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 197 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de yılın ikinci çeyreğine ait cari açık verisi ise 212,1 milyar dolardan 216,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

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