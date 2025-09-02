Almanya'da şu günlerde bazı işletmeler, özellikle yoğun dönemlerde, her kişinin ayrı ayrı hesap ödemesinin hem zaman kaybına hem de personel üzerinde ekstra yük oluşmasına neden olduğunu belirtiyor.

Ayrı ayrı ödeme yapmak yasak olmasa da bir işletme sahibi Salvatore Marrazzo, konuklarının bu konuyu önceden netleştirmeleri gerektiğini söylüyor.

Hesapları bölmek can sıkıcı

Restoranın kalabalık olduğu bir Cuma akşamı, iki garson, hesapları ayrı ayrı ödemek isteyen ve tartışan gruplar yüzünden masalarda bekletildi. Marrazzo, "Tartışma, içlerinden birinin şarap şişesinden 0,1 litre şarap alıp alamayacağı ve garsonun bunu bölüp bölemeyeceği üzerineydi" ifadelerini kullanıyor: "Sonunda, hesapta ödenmemiş bir kahve ve bir maden suyu vardı. Sonra da kimin su ve kahveyi ödeyeceği konusunda bir tartışma başladı."

Genel bir yasak yok

Peki genel bir yasak var mı? Hayır yok. Marrazzo bunun söz konusu olmadığını vurguluyor. "Misafirler ayrı ayrı ödeme yapmaya devam edebilir. Sipariş vermeden önce garsona kısaca bilgi vermeleri yeterli. Bu şekilde, kasada uygun bir formül bulunabilir" diyor.

Ayrı ödeme genel olarak yasaklanamaz

Tüketici Koruma Merkezi'nden Heike Silber, "Ayrı ayrı ödeme genel olarak yasaklanamaz, çünkü kimin ne sipariş ettiğine bağlı,. Yasal olarak, her misafir restoran sahibiyle kendi sözleşmesini yapar ve bu nedenle yalnızca sipariş ettiği şeyin ücretini ödemek zorundadır" diyor.