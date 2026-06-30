ING: Aşırı sıcaklar enflasyonda yukarı yönlü riskleri artırıyor

Avrupa'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgaları, ekonomiye yönelik riskleri de yeniden gündeme taşıdı. ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, rekor sıcaklıkların artık makroekonomik göstergeler üzerinde belirleyici bir unsur haline geldiğini belirterek, üretim kaybı, enflasyon baskısı ve altyapı sorunlarının ekonomik maliyetinin giderek arttığını ifade etti.

"Termometreler ekonominin öncü göstergesi oldu"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, Avrupa genelinde yaşanan sıcak hava dalgalarının artık yalnızca meteorolojik bir gelişme olmadığını vurguladı.

Brzeski, "Termometreler, ekonomide öncü bir gösterge haline geldi. Mevcut sıcaklıklar, Avrupa ekonomisi için aşağı yönlü yeni bir risk oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 dönemine benzetildi

Brzeski, Avrupa'da yaşanan tablonun bazı yönleriyle Kovid-19 salgını dönemini hatırlattığını belirtti. Brzeski, boşalan caddeler, eğitimde yaşanan aksamalar, demir yolu ulaşımındaki sorunlar ve Fransa'da soğutma suyu yetersizliği nedeniyle bazı nükleer reaktörlerin devre dışı kalmasının yalnızca günlük yaşamı değil, ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Üretim ve verimlilikte kayıp yaşanıyor

Analize göre aşırı sıcaklar nedeniyle iş gücü verimliliğinde düşüş yaşanırken, ulaşım ve lojistik altyapısında da aksaklıklar meydana geliyor. Ana nehirlerde su seviyelerinin azalması ise tedarik zincirlerinde yeni kırılma risklerini beraberinde getiriyor.

Brzeski, geçmişte yalnızca iş gücü verimliliğindeki düşüş nedeniyle Avrupa genelinde üretim çıktısının yüzde 0,3 ila 0,5 arasında gerilediğini belirtti.

Enflasyon baskısı da artıyor

Analizde, artan soğutma maliyetleri, sağlık harcamaları ve altyapı onarımlarının ekonomik yük oluşturduğu vurgulandı. Buna ek olarak gıda fiyatlarında yaşanan yükselişin enflasyonu 0,4 ila 0,9 puan artırabilecek bir baskı oluşturduğu ifade edildi.

Allianz Trade'den milyarlarca dolarlık risk hesabı

Dünyanın önde gelen kredi sigorta şirketlerinden Allianz Trade'in 28 Mayıs'ta yayımladığı analizde de aşırı sıcakların Avrupa ekonomileri üzerindeki uzun vadeli etkilerine dikkat çekildi.

Rapora göre, 2026-2030 döneminde aşırı sıcakların Almanya ekonomisi için 131 milyar dolarlık kümülatif Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) riski oluşturabileceği hesaplandı.

Aynı analizde, potansiyel ekonomik riskin Fransa'da 240 milyar dolar, İtalya'da 147 milyar dolar ve İspanya'da ise 120 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.

30 derecenin üzerindeki sıcaklıklar maliyetleri artırıyor

Allianz Trade analizine göre 30 derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları, iş gücü verimliliğini düşürürken enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini artırıyor. Uzmanlar, iklim kaynaklı aşırı hava olaylarının önümüzdeki yıllarda Avrupa ekonomilerinin büyüme görünümünü etkileyen temel risklerden biri olmaya devam edeceğine dikkat çekiyor.