Batmamak için 33 mağazasını kapatacak

İngiliz giyim markası River Island, iflas riskini önlemek amacıyla hazırladığı yeniden yapılandırma planı kapsamında Birleşik Krallık genelinde 33 mağazasını kapatma kararı aldı. Söz konusu plan, Yüksek Mahkeme tarafından onaylandı.

08 Ağustos 2025 | 17:13
Son Güncellenme: 08 Ağustos 2025 | 17:13
Şirketten yapılan açıklamada, çevrim içi alışverişe yönelen müşteri alışkanlıkları ile yükselen işletme maliyetlerinin, milyonlarca sterlinlik zarara yol açtığı belirtildi. 

BBC'nin haberine gmre River Island, planın kabul edilmemesi durumunda ağustos sonuna kadar nakit sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Onaylanan plan çerçevesinde sadece mağaza kapatmaları değil, aynı zamanda 71 şubede kira bedellerinin düşürülmesi de öngörülüyor. River Island Üst Yöneticisi Ben Lewis, bu adımın mağaza yapısını müşteri ihtiyaçlarına uygun hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

Plan doğrultusunda ilgili mülk sahipleriyle kira düzenlemelerine yönelik görüşmelerin kısa süre içinde başlaması planlanıyor.

