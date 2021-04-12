ABD Başkanı Joe Biden, çip arzında yaşanan sıkıntıyı ele almak üzere yarı iletken, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 şirketin üst yöneticileriyle bir araya geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese ve ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo da video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda hazır bulundu.

Toplantıya, Google’ın ana kuruluşu Alphabet, AT&T, Dell, Ford, General Motors, Stellantis, HP, Intel, Micron, Samsung ve Taiwan Semiconductor Manufacturing Company gibi şirketlerin aralarında bulunduğu yarı iletken, otomobil ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 19 firmanın üst yöneticileri katıldı.

Biden, burada yaptığı konuşmada, ABD’nin yarı iletken ve pil gibi alanlarda “agresif” bir şekilde yatırım yaptığını belirterek, “Çin ve dünyanın geri kalanı beklemiyor, Amerikalıların beklemesi için hiçbir sebep yok.” dedi.

Çipleri ve pilleri altyapı olarak nitelendiren Biden, “Dünün altyapısını onarmamız değil, bugünün altyapısını oluşturmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

‘ÇİP SORUNU ULUSAL GÜVENLİK SORUNU’

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Beyaz Saray’da düzenlediği günlük basın toplantısında, çip sıkıntısını “ulusal güvenlik sorunu” olarak gördüklerini ifade etti.

Konunun “bütüncül, uzun vadeli ve devletler arası bir yaklaşımla” ele alınması gerektiğini kaydeden Psaki, yarı iletken üretimi ve araştırmasına 50 milyar dolarlık yatırım yapılması için Kongre’ye çağrıda bulunduklarını anımsattı.