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Bill Gates: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

Bill Gates, Mars'a gitmektense 'hayat kurtarmak' için aşıları finanse etmeyi tercih ettiğini söyledi. Milyarder iş insanı, pandemide hakkında çıkan komplo teorileri için "Bazıları perdenin arkasındaki 'öcüyü' arıyor" dedi

03 Şubat 2023 | 16:42
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Bill Gates: Mars'a gideceğime aşıyla hayat kurtarırım

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, teknoloji milyarderi Bill Gates, BBC'ye verdiği söyleşide, Mars'a gitmek yerine kızamık aşısı satın almayı tercih edeceğini söyledi.

Microsoft'un kurucu ortağı Gates, bugün yayımlanan söyleşide şu ifadeleri kullandı:

"Mars'a gitmek aslında çok masraflı. Bunun yerine kişi başı 1000 dolara kızamık aşısı alıp hayat kurtarabilirsiniz. Bu da Mars'a gitmemeniz gerektiğini göstererek, ayaklarınızın yere basmasını sağlıyor."

Son dönemde ünlü milyarderler arasındaki uzay yarışı gündemden düşmüyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Mars'ı kolonileştirmeyi hedeflerken, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da Blue Origin adlı şirketiyle 2021'de uzaya çıkmıştı.

2004'te uzay yolculuğu şirketi Virgin Galactic'i kuran Britanyalı Sör Richard Branson da 2021'de benzer bir uçuş gerçekleştirmişti.

Gates, söyleşisinde yapay zekanın insanlığı dönüştüreceğini savunarak, "Tıp ve bilim alanındaki soruları araştırmamızı sağlayacak. Üretkenliğimizi artıracak" dedi.

Kovid-19 iddialarına yanıt 

Kovid-19 patlak verdiğinde kendisiyle ilgili ortaya atılan komplo teorileri karşısında şaşırıp kaldığını da söyleyen 67 yaşındaki iş insanı, şöyle devam etti:

Pandemi sırasında, bunu benim kasıtlı şekilde yarattığıma ya da başkalarını takip ettiğime dair milyonlarca mesaj aldım. Aşı çalışmalarında yer aldığım doğru ama bunu hayat kurtarmak için yaptım. Sanırım bazıları perdenin arkasındaki 'öcüyü', aşırı basit bir açıklamayı arıyor.

Gates ve eski eşi Melinda, 21 yıllık evliliklerinin ardından 2021'de ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu. Milyarder, tekrar aşkı bulup bulamayacağı sorulduğunda "Tabii ki, sonuçta robot değilim" dedi.

 

 

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