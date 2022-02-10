Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, kişisel blog gönderisinde bir sonraki pandeminin nasıl önleneceğine dair bir kitap yazdığını açıkladı. Gates kitabında koronavirüsün son salgın olabileceğine inandığını söyledi.

ABD’li milyarder Bill Gates, kişisel blogunda koronavirüs pandemisine dair kitap yazdığını duyurdu. Microsoft’un kurucu ortağı, ‘How to Prevent the Next Pandemic’ (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) kitabının 3 Mayıs’ta piyasaya sürüleceğini söylerken kitabının içeriği ile ilgili bilgi verdi.

NTV’nin aktardığına göre Gates kitapta, koronavirüs pandemisinden öğrenilen dersleri kullanarak gelecekteki pandemileri önlemeye ve dünyanın dört bir yanındaki insanlara daha iyi sağlık hizmeti sunmaya yönelik adımları özetlediğini söyledi.

ABD’li milyarderin finanse ettiği Bill Melinda Gates Vakfı, bir dizi sağlık sorunu üzerinde çalışmanın yanı sıra koronavirüs aşısı araştırmalarına fon sağlamaya yardımcı olmuştu.

Gates, kitapta ayrıca, ABD’deki en iyi bulaşıcı hastalık yetkilisi Dr. Anthony Fauci ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi üst düzey sağlık liderleriyle yaptığı konuşmalardan hikayeler olduğunu belirtti.

Gates ayrıca kitabında, insanlara izlenebilir mikroçipler enjekte etmek için toplu aşılamayı teşvik ettiği gibi komplo teorilerine de yer verdiğini vurguladı.

Blog gönderisinde, “Daha fazla pandemi olmaması hedefi iddialı, ancak son iki yılda kaydettiğimiz ilerleme bizi şimdiden başarıya giden yola soktu” diyen Microsoft’un kurucu ortağı, “Dünya artık pandemileri ne kadar ciddiye almamız gerektiğini anlıyor ve ivme bizden yana” şeklinde konuştu.