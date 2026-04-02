Bir zamanlar tüm dünyayı kasıp kavurmuştu: Labubu çılgınlığı sona mı eriyor? Pop Mart hisselerinde sert kayıp

Pop Mart’ın büyümesine öncülük eden Labubu oyuncağına ilişkin artan şüpheler, şirket hisselerinde sert satış dalgasını tetikledi.

Şirketin finansal sonuçlarının, Labubu oyuncaklarına artan bağımlılığı ortaya koymasının ardından hisse senedi yüzde 30’dan fazla değer kaybetti.

Bu düşüş, ağustostaki zirvesinden itibaren kaybın yaklaşık yüzde 60’a ulaşmasına yol açarken, şirketin piyasa değerinden yaklaşık 33 milyar dolar silinmesine neden oldu.

Zayıflayan satışlar etkili oldu

Bloomberg'de yer alan habere göre, Pop Mart’ın son finansal sonuçları, piyasadaki havayı net bir şekilde negatif yöne çevirdi.

Değer kaybı şirketin Labubu'nun başarısını diğer ürünlerle yakalayıp yakalayamayacağı konusundaki endişeleri derinleştiriyor.

Deutsche Bank tüketici analisti Sammi Xu, sonuçların ardından hisseye ilişkin tavsiyesini “sat” seviyesine indirirken, piyasanın uzun süre düşük kar marjlarının devam edebileceği bir gerileme senaryosunu henüz tam olarak fiyatlamadığını ifade etti.

Xu’ya göre, yurt dışı ve Çin pazarında zayıflayan satışlar, yüksek stok seviyeleri ve kâr beklentilerindeki sürekli aşağı yönlü revizyonlar, 2026 yılında şirket üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurların başında geliyor.

Labubu 2025 yılında patlama yaşamıştı

Labubu bebeklerinin popülaritesi 2025 yılında dünya çapında patlama yaşadı ve Pop Mart hisselerinin 2025 yılının başından itibaren yaklaşık yüzde 300 artışla Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu.

Ancak Labubu çılgınlığının sona ereceğine dair süregelen endişeler, o zamandan beri hisse senedi üzerinde baskı oluşturuyor.

Şirketin fikri mülkiyet alanındaki çeşitlendirme çabaları henüz güçlü bir büyüme unsuru haline gelmedi. Labubu öncülüğündeki Monsters serisi, 2025’te toplam gelirin yaklaşık yüzde 40’ını oluştururken bu oran 2024’te yüzde 23 seviyesindeydi. Öte yandan Crybaby ve Molly gibi diğer popüler karakterlerin satışları beklentilerin altında kaldı.

Yatırımcıları çekemiyor

Şirketin stok devir süresi de 2025 sonu itibarıyla yıllık bazda yüzde 21 artarak 123 güne yükseldi. Daha düşük değerlemeler ve hisse geri alımları da yatırımcıları çekmedi. Sert düşüşün ardından 166 milyon dolarlık geri alım gerçekleştirilmesine rağmen, yatırımcı güveni yeniden tesis edilemedi.

"Yeni bir ‘hit karakter’ yaratılmalı"

Sparx Group fon yöneticisi Angus Lee, yatırımcı güvenini yeniden kazanabilmesi için Pop Mart International Group’ın, Labubu'dan Molly’ye kadar öne çıkan karakterlerinin popülaritesini sürdürebildiğini göstermesi ve aynı zamanda yeni bir “hit” karakter yaratma kapasitesini ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Şirket, yeni karakterlerin lansmanını hızlandırarak, iş birlikleri sunmaya başladı. Aynı zamanda Labubu'nun küresel etkisini artırmak için de stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

Pop Mart hisseleri, 1 Nisan’da yüzde 1,2 yükseldikten sonra 2 Nisan sabah işlemlerinde yüzde 2,3’e kadar geriledi.