Boyner yeniden "Lüks"te

Liderliğini Cem Boyner’in yaptığı grup, hatırlanacağı gibi Çarşı Kart, Advantage Card, Advantage sigorta, Back-up, T-Box, Morhipo.com ve Hopi gibi yenilikçi ürünleriyle inovatif yaklaşımıyla hep dikkat çekti. Grup, lüks perakende alanındaki şirketi Beymen’i 2019 yılında Katarlı finansal ortağı Mayhool’a satmıştı. Bugün grup, lüks perakendeye yepyeni bir markayla tekrar giriş yapıyor.

Moda, kültür ve yaşam tarzını bir araya getiren yeni nesil deneyim alanı olarak grubun tanımladığı COMMUNITÉ mağazalarının ilki, İstinyePark’ta açıldı. İkinci mağaza Galataport’ta ve üçüncüsü 2027 yılının ilk çeyreğinde Bağdat Caddesi’nde açılacak.

LÜKSE DÖNÜŞ

COMMUNITÉ’yi yalnızca bir mağaza değil, keşif ve etkileşimin de olduğu bir deneyim alanı olarak kurgulayan grup, geleneksel çok markalı mağazacılık anlayışını kategori bazlı düzenleyerek hikaye, kürasyon ve beklenmedik karşılaşmalar üzerine kurulu bir deneyim sunma iddiasıyla yola çıkıyor. Boyner Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bugüne kadar yaptıklarının tersini yapmak üzere yola çıktıklarını anlatıyor ve şöyle devam ediyor:

“COMMUNITÉ geleneksel modelleri sarsan, pay almak yerine yeni pazar yaratmayı hedefleyen bir oluşumdur. Mevcut müşteri datasına hapsolmadan, küratörlerin tamamen özgür ve yenilikçi seçimler yapabildiği bir model benimsedik. Yeni gelişen markaların, yükselen tasarımcıların ortaya çıkıp kendilerine ait bir yer bulmaları konusu çok uzun zamandır konuşuluyor, yapılamıyordu. COMMUNITÉ bu sene Türkiye’ye 400’ün üzerinde yeni marka getirecek ve bu markaların yüzde 70’i ilk defa bir arada, onlara ait bir ortamda, ulaşılabilir bir şekilde müşterilerimizin karşısına çıkacaklar. Türkiye bizim her şeyimiz ama şimdiden bir gözümüz Milano, Londra, Atina, Madrid gibi şehirlerde. Her şehrin, her lokasyonun kendi komünitesini kurmak istiyoruz, kendi restoranıyla, kafesiyle, yaşam alanıyla... Türkiye'deki dört mağazamız da birbirinden farklı olacak.”

FİKİR NASIL OLUŞTU?

COMMUNITÉ CEO’su Polat Uyal ise COMMUNITÉ fikrinin çok basit bir soruyla başladığını şöyle anlatıyor:

“İnsanların sadece alışveriş yapmadığı, gerçekten vakit geçirmek istediği bir yer yaratabilir miyiz? Bir kahve içilen, bir sohbetin başladığı, yeni markaların keşfedildiği ve yeni fikirlerin doğduğu bir alan… Biz COMMUNITÉ’yi bir mağaza olarak değil; bir araya gelme hali, bir his ve insanların buradan bir ürünle değil, bir deneyimle ayrıldığı bir dünya olarak hayal ettik. Bu hayali hayata geçirmek için de önce birbirine güvenen, birlikte çalışmaktan keyif alan ve işini gerçekten seven bir ekip kurduk. Çünkü baştan beri biliyorduk ki burası sadece ürünlerin değil, insanların ve fikirlerin bir araya geldiği bir alan olmalı. Buradaki her marka kendi hikayesini taşıyor. Biz aslında ürün seçmedik; hikayeleri bir araya getirdik. En çok istediğimiz şey ise çok net: Buraya gelen herkesin kendini iyi hissetmesi, ilham alması ve buradan yalnızca ürünle değil bir hisle ayrılması.”.

“AMACIMIZ BİR KÜLTÜR İNŞA ETMEK”

COMMUNITÉ Üründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sebla Refiğ Devidas ise COMMUNITÉ’nin klasik bir mağaza değil; bir kürasyon ve keşif alanı olduğunu söyleyerek şöyle devam ediyor:

“Amacımız ürün satmaktan çok bir kültür inşa etmek. Online ve offline varlığıyla sürekli değişen bir concept store. Seçkimiz Avrupa, Türkiye, Uzak Doğu, Amerika ve Avustralya’dan markaları bir araya getiriyor. Toplamda 400’den fazla marka yer alıyor, yaklaşık yarısı Türkiye’de ilk kez keşfedilecek, yeni ve bağımsız markalar. Kürasyon anlayışımız beklenmedik olanı bulmak. Tokyo’dan Seul’e, New York’tan Los Angeles’a, Londra’dan Kopenhag’a uzanan bir keşif yaptık. Türkiye’de farklı bölgelere dokunduk, yerel üreticiler ve yeni nesil tasarımcılardan özenle seçimler yaptık. Böylece sadece moda başkentlerinden değil, farklı şehirlerden de kendine özgü ve otantik markaları bir araya getirdik.”