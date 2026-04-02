UETS ile 365 milyon tebligat gönderildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, PTT AŞ'nin, yurt içinde ve dışında yaşayan vatandaşlar, tüzel kişiler ve kamu kurumlarına UETS üzerinden hızlı ve güvenli elektronik tebligat hizmeti sunduğunu aktardı.

Elektronik tebligat hizmetinin 7 yıldır başarıyla sürdüğüne işaret eden Uraloğlu, sistemle PTT AŞ'nin tebligatları alıcılarına anında ulaştırdığını, zaman, işgücü ve maliyet gibi birçok alanda tasarruf sağlandığını belirtti. Uraloğlu, bu hizmetin yaygınlaşmasıyla çevrenin korunması adına da önemli adım atıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"UETS ile 7 yıllık süreçte 219 bin 442 ağacın korunmasına katkı sağladık. Sistemle 7 yılda gönderilen 365 milyon elektronik tebligat sayesinde fiziksel olarak iletilen tebligat ücretinden 33 milyar 926 milyon 221 bin lira kamu tasarrufu sağlandı. İş gücü, kullanılan kağıt, toner, elektrik, araç, yakıt gibi maliyete etki eden unsurlar göz önüne alındığında, tasarruf miktarı bu rakamın çok daha üzerine çıkıyor. Bu sistem sayesinde ülkemiz önemli miktarda tasarruf elde ediyor."

Mobil uygulama ile tebligatlar arşivleniyor

UETS mobil uygulamasının da hizmete girdiğini anımsatan Uraloğlu, uygulamayla elektronik tebligatların kolaylıkla görüntülenebildiğini kaydetti. Uraloğlu, uygulamayla vatandaşların mobil telefonları üzerinden anında yeni tebligat bildirimi alabildiğini belirterek, mobil uygulama üzerinden alınan tebligatların dijital olarak da arşivlenebildiğini, "https://www.ptt.gov.tr/dijital-posta-e-tebligat" internet adresinden UETS hesabı açılabildiğini ve kullanım kılavuzlarına ulaşılabildiğini ifade etti.

Yeni sistemle kullanıcıların, e-Devlet hesapları üzerinden çevrim içi olarak dünyanın her yerinden UETS hesaplarına ulaşabildiğine de dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca vatandaşlarımız en yakın PTT müdürlüklerine şahsen başvurarak UETS adreslerini alabilmektedirler. e-Tebligat adresine ilişkin bildirimler, kullanıcıların elektronik tebligat işlemleri kapsamında doğrulanmış cep telefonlarına SMS yoluyla ve e-posta adreslerine ücretsiz iletilmektedir."