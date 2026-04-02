ebebek 2026'da 330 mağazayı hedefliyor

Şirketin çeyrek asırlık yolculuğu, büyüme hikayesi ve gelecek dönem hedefleri, 25. yıl dönümü kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen basın buluşmasında paylaşıldı.

Etkinlikte ebebek Genel Müdürü Can Karadeniz ve ebebek Pazarlama Direktörü Itır Erel Ergül, markanın mevcut yapısı ve önceliklerine ilişkin bilgi verdi. ebebek, "bebeveyn" olarak tanımladığı ebeveynlerin ihtiyaçlarına doğru ürün, bilgi ve deneyimle yanıt verme amacıyla 25 yıl önce yola çıkarken, 71 ilde 305 mağazası, ebebek.com ve mobil uygulamasıyla hizmet sunmaya devam ediyor.

Son yıllarda lojistik altyapısından mağaza deneyimine, dijital kanallarından hizmet süreçlerine kadar birçok alanda yatırım gerçekleştiren şirket, daha entegre, hızlı ve verimli bir yapıya ulaştı. ebebek ayrıca 25. yılı kapsamında ecording işbirliğiyle sürdürülebilirlik alanında da bir projeyi hayata geçirdi.

Muğla'da yangın sonrası zarar gören alanların yeniden canlanmasına katkı sağlamak amacıyla yürütülen proje kapsamında, ecoDrone teknolojisiyle 1,1 milyon tohumun toprakla buluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda doğayla buluşturulan 250 bin tohum ise çalışmanın ilk adımını oluşturdu.

"Bizim için dünyaya gelen her bebek, kendi bebeğimiz"

ebebek Genel Müdürü Can Karadeniz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde 305 mağaza, güçlü dijital altyapı ve milyonlarca 'bebeveyne' ulaşan hizmet ağımızla önemli bir ölçeğe ulaştık." dedi.

Karadeniz, büyüme ve müşterileriyle kurdukları güven ilişkisini birlikte değerlendirdiklerini, şirketin bugün geldiği noktanın yıllar içinde atılan planlı adımlar ve doğru yatırımların sonucu olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"2025 yılında faiz, amortisman ve vergi öncesi karımız (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 25,5 artışla 3,5 milyar liraya ulaşırken, brüt karımız yüzde 17,3 artışla 10 milyar lira seviyesine çıktı. Brüt kar marjımız 0,6 puan iyileşirken, FAVÖK marjımız da 1 puan artışla yüzde 12,8'e ulaştı. Önümüzdeki dönemde büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. 2030'da kadar 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşma hedefimiz doğrultusunda ilerlerken, verimliliği artıran yatırımlara, dijitalleşmeye ve müşteri deneyimine odaklanmaya devam edeceğiz."

ebebek Pazarlama Direktörü Itır Erel Ergül de 25 yıldır ailelerin ihtiyaçlarını anlayarak hayatlarını kolaylaştıran çözümler geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.

ebebek'i farklı kılan en önemli unsurun ailelerle kurulan güven ilişkisi olduğunu vurgulayan Ergül, "Bizim için dünyaya gelen her bebek, kendi bebeğimizdir. Bu nedenle ebebek'i bir markadan çok daha ötesi, her an 'bebeveynlerin' yanında olan bir destek noktası olarak görüyoruz. Ürünlerimizden sunduğumuz bilgiye, mağaza deneyiminden dijital kanallarımıza kadar her noktada 'bebeveynlerin' yanında olmayı önceliklendiriyoruz." diye konuştu.

"Bebekoloji' felsefesi, ebebek'in DNA'sını oluşturuyor"

Karadeniz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede de şirketin 25 yıllık yolculuğunu "uzmanlık ve güven" temelleri üzerine inşa ettiklerini belirterek, "Uzmanlık ve güvenin yanına operasyonel verimlilik ve müşteri odaklılık gibi unsurları ekleyerek bugünlere geldik. 'Bebekoloji' felsefesi, ebebek'in DNA'sını oluşturuyor. Bebeği anlama ve anlatabilme bilimi dediğimiz bu felsefeyi tüm çalışanlarımızla içselleştirerek mağazalarımızda ve çevrim içi kanallarımızda bir deneyime dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak için ürün portföyünü ve deneyim modelini sürekli güncellediklerini aktaran Karadeniz, şöyle devam etti:

"360 derece anne ve bebeğin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan, mağazalarımızdan ve internet sitemizden karşılama iddiamızı her zaman güçlendirerek sürdürdük. Bu yaklaşım, ürün portföyümüzde değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Yeni deneyimler gerektiğinde, bu yalnızca ürünle sınırlı kalmıyor, değişen dünyayla birlikte beklentiler de deneyim boyutunda dönüşüyor. ebebek, gerek e-ticaret kanalı gerek mağaza deneyimiyle çoklu kanal stratejisi çerçevesinde deneyim sunarak bu değişime kendini adapte etmeye devam edecek."

2026'da 330 mağaza hedefi

Karadeniz, ebebek'in yalnızca bir perakendeci olmadığını, köklerinin bilgilendirme platformuna dayandığını belirterek, "Biz bilgilendirme sitesinden doğmuş bir firmayız ve köklerimizde bebekoloji dediğimiz bebeği anlama ve anlatabilme bilimi yatıyor. Bu felsefe doğrultusunda uzmanlığımızı gerek internette gerek mağazalarımızda, tüketicimizin tüm ihtiyaçlarını en doğru şekilde uzmanlık ve danışmanlıkla yönlendirerek gidermelerine katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Karadeniz, söz konusu uzmanlığın şirketin en önemli ve farklılaştırıcı iddiası olduğunu dile getirerek, bunun tamamlayıcısı olarak emzirme, uyku, oyun gibi projelerle bebeği desteklediklerini, emzirme elçiliği projesiyle anne sütünü destekleyen ve emzirmeyi yönlendiren çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu anlattı.

Gelecek dönem büyüme planlarına da değinen Karadeniz, hızlı bir büyüme ivmesi yakaladıklarını belirterek, "300 mağaza sayısını tamamladık. 2026'da Türkiye'de mağaza sayımızı 330'a çıkarmayı hedefliyoruz. Altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla daha iyi bir mağaza ve ticaret deneyimi sunmaya devam edeceğiz." dedi.