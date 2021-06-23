ABD’nin New Hampshire eyaletindeki bir restoranın müdavimlerinden biri 16 bin dolar (138 bin 312 lira) bahşiş bıraktı.

Londonderry bölgesindeki Stumble Inn Bar and Grill’in adının açıklanmasını istemeyen müşterisi 37,90 dolarlık (327,63 lira) hesap ödedi. İşletmenin sahibi Mike Zarella, hesabı öderken yüklü bahşiş bırakan müşterinin, “Hepsini hemen harcamayın” diye not düştüğünü söyledi.



Çok şaşırdığını ve “Ciddi misiniz” diye sorduğunu anlatan Zarella, “Hepsi çok ağır ve iyi çalışıyorlar hak ediyorlar” yanıtını almış. Zarella, cömert müşterinin bıraktığı yüklü bahşişi gösteren adisyonu Facebook’ta paylaştı.

Fox News’a konuşan Zarella, paranın servis yapanlar, barda çalışanlar ve mutfak elemanları arasında paylaşıldığını söyledi.