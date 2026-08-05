Birleşme davasında duruşma seneye ertelendi: Paramount'u milyar dolarlık fesih ve gecikme tazminatları bekliyor

Paramount'un Warner Bros. Discovery’yi (WBD) 111 milyar dolara satın alma planına karşı açılan tekelleşme davasında duruşma tarihi netleşti. ABD Federal Yargıcı Araceli Martínez-Olguín, tarafların takvim taleplerini değerlendirerek davanın 2 Mart 2027 tarihinde başlayacağını duyurdu.

California'nın Oakland kentinde görülecek ve 12 gün sürmesi planlanan jürisiz duruşma 19 Mart 2027'de sona erecek. Mahkemenin nihai bulgularını ise 5 Nisan 2027'ye kadar taraflara sunması bekleniyor.

Eyaletler ve Yazarlar Birliği birleşmeye karşı



Dev satın almayı engellemek amacıyla açılan dava, California Başsavcısı Rob Bonta önderliğindeki 12 eyalet başsavcısı ve Amerika Yazarlar Birliği tarafından yürütülüyor. Davacılar, iki medya devinin birleşmesinin sinema ve kablolu yayın dağıtım pazarındaki rekabeti önemli ölçüde azaltacağını, sektördeki içerik üreticileri ve senaristler üzerinde olumsuz baskı yaratacağını savunuyor.

Yargıç Martínez-Olguín'in belirlediği tarih, taraflar arasında bir uzlaşmayı temsil ediyor. Paramount mali yükü azaltmak adına duruşmanın Kasım 2026'da yapılmasını isterken, davacı taraf delil toplama süreci için Nisan 2027'yi talep etmişti.

Paramount için zaman aleyhe işliyor, gecikme maliyeti 1 milyar doları aşabilir



Duruşma tarihinin Mart 2027'ye sarkması, Paramount açısından ciddi bir finansal yükü beraberinde getiriyor. Birleşme anlaşmasının şartları gereği, işlemin 1 Ekim 2026'ya kadar tamamlanamaması durumunda Paramount'un günde yaklaşık 7 milyon dolar "gecikme tazminatı" ödemesi gerekiyor.

Duruşmanın başlayacağı tarihe kadar Paramount CEO'su David Ellison'ın WBD hissedarlarına ödeyeceği tutarın 1 milyar doları geçmesi, mahkeme kararı çıkana kadar toplam maliyetin 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Düzenleyici kurumlar veya mahkeme kararıyla birleşmenin tamamen iptal olması halinde Paramount, WBD'ye 7 milyar tutarında bir fesih tazminatı ödemekle karşı karşıya kalacak.

Paramount iddiaları reddediyor



Kararın ardından açıklama yapan Paramount yetkilileri, açılan davanın hukuki ve fiili bir temeli olmadığını savunarak, mahkeme sürecinde birleşmenin pro-rekabetçi ve tüketici lehine olduğunu kanıtlayacaklarını ifade etti.

Süreç kapsamında tarafların 13 Ağustos 2026'ya kadar ortak dava yönetim raporunu mahkemeye sunması gerekecek. Duruşma öncesi son değerlendirme toplantısı ise 24 Şubat 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.