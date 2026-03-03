Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Mazot ve gübre desteği sorgulama

Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi

Başlangıç Tarihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mart 2026 tarihinden itibaren ödemelerin başlayacağını duyurdu.

Süre ve Kapsam: 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteği, 6 Mart’tan itibaren bir ay içinde kademeli olarak çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

Toplam Bütçe: 2026 yılı için tarıma ayrılan toplam doğrudan ve dolaylı destek rakamı 939 milyar lira (yaklaşık 1 trilyon TL) olarak açıklandı.