Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Mazot ve gübre desteği sorgulama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı son açıklamalarla birlikte, 2026 yılı tarımsal destekleme ödemeleri için net bir takvim ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte bu yıl "Temel Destek" (mazot ve gübre) ve "Planlı Üretim Desteği" kalemleri öne çıkıyor.
Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi
Başlangıç Tarihi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Mart 2026 tarihinden itibaren ödemelerin başlayacağını duyurdu.
Süre ve Kapsam: 81 milyar liralık temel ve planlı üretim desteği, 6 Mart’tan itibaren bir ay içinde kademeli olarak çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.
Toplam Bütçe: 2026 yılı için tarıma ayrılan toplam doğrudan ve dolaylı destek rakamı 939 milyar lira (yaklaşık 1 trilyon TL) olarak açıklandı.
Çiftçiler İçin Sorgulama Yöntemleri
Üreticiler, kendilerine tanımlanan destek tutarlarını ve ödeme durumlarını şu kanallardan takip edebilirler:
e-Devlet Üzerinden: "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)" veya "Tarımsal Destekleme Ödemeleri" ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılabilir.
Kademeli Ödeme: Ödemeler genellikle T.C. kimlik numarasının son hanesine göre (0-2, 4-6, 8) haftalık periyotlarla Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır.
2026 Destekleme Modelindeki Yenilikler
Temel Destek: Mazot ve gübre desteği artık bu başlık altında birleştirilmiş durumda ve üretim maliyetlerinin önemli bir kısmını karşılamayı hedefliyor.
Planlı Üretim: Bakanlığın belirlediği stratejik ürünleri (buğday, arpa, yağlı tohumlar vb.) planlı bir şekilde eken çiftçilere ilave ödemeler yapılıyor.
Meralar İçin Yeni Adım: Kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek "tuz çalısı" bitkisinin meralarla buluşturulması gibi projeler de bu destek paketi içerisinde yer alıyor.