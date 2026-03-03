ARA
  • Bakan Mehmet Şimşek: "Enflasyonda aşağı yönlü eğilim sürüyor"

Bakan Mehmet Şimşek: "Enflasyonda aşağı yönlü eğilim sürüyor"

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, enflasyonda düşüşün sürdüğünü belirterek, dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullandıklarına vurgu yaptı.

Bakan Mehmet Şimşek: "Enflasyonda aşağı yönlü eğilim sürüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Enflasyonda aşağı yönlü eğiliminin sürdüğüne dikkat çeken Bakan Şimşek, son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini beklediklerini de ifade etti.

TÜİK, enflasyonun şubat ayında yüzde 2,96, yıllık olarak ise yüzde 31,53 olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.

Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının üzerinde artmasının yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden olduğunu belirten Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin devamı için politika araçlarını eşgüdüm içinde kullandıklarına da vurgu yaptı:

"Şubatta aylık enflasyon yüzde 2,96 gerçekleşti.

Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artması, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe neden oldu. Temel mal enflasyonu yüzde 16,6’ya geriledi. Katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonu ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40’ın altına indi. Bu görünüm enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz.

Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanıyoruz."

