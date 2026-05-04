ARA
DOLAR
45,20
0,04%
DOLAR
EURO
52,93
-0,10%
EURO
ALTIN
6583,97
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Anneler dikkat: 8 haftalık ek doğum izni için başvurular başladı

Anneler dikkat: 8 haftalık ek doğum izni için başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izninin 24 haftaya çıkarılması kapsamında 8 haftalık ek izin hakkından yararlanmak isteyen anneler için başvuruların bugün başladığını açıkladı. Başvuru süreci 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Anneler dikkat: 8 haftalık ek doğum izni için başvurular başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvuruların bugün başladığını duyurdu.

Başvurular 15 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek"

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış annelerin 8 haftalık ilave izinden yararlanabildiği kaydedilip, şu ifadeler kullanıldı:

"Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla, 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen anneler için başvurular bugün başlıyor.

doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış anneler 8 haftalık ilave izinden yararlanabiliyor.

Ek düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan tüm anneleri kapsıyor.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde başvuru yapılabiliyor.

15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek.

Anneler, ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL