Çöpten çıkan 70 metrekare ev: İki kadının bir ada dolusu cam şişeyle imtihanı

Bu yolculuk hiç de kolay başlamadı. İlk aylarda anne-kız, ana evin duvarlarını yükseltirken, adada tuvaleti bile olmayan 17 metrekarelik geçici ve küçücük bir kulübede yaşadı.

Projeye büyük sponsorlar veya milyon dolarlık yatırımlar destek vermedi. Ancak ikili, adadaki işletmeleri, otelleri, barları, yerel halkı ve hatta turistleri organize ederek dev bir toplama ağı kurdu. İhtiyaçları olan tüm şişeleri doğrudan adanın kendisinden çıkardılar. Ev bittiğinde adını "Casa de Sal" (Tuz Evi) koydular; çünkü tuz, camın orijinal üretim reçetesinde yer alan temel maddelerden biri.