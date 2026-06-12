Çöpten çıkan 70 metrekare ev: İki kadının bir ada dolusu cam şişeyle imtihanı

Brezilya’nın Pernambuco kıyılarında, Itamaracá Adası'nda yaşayan Edna Dantas ve kızı Maria Gabrielly Dantas, 2019 yılında ciddi bir sorunla karşılaştı: Doğaya kontrolsüzce atılan çöpler, özellikle de mangrov ormanlarını istila eden yüzlerce cam şişe.
1 Atıkları topladılar
Belediyelerin ve geri dönüşüm ağlarının cam şişeleri pek toplamadığını fark eden anne-kız, kolları sıvamaya karar verdi. Kimsenin dönüp bakmadığı bu atıkları topladılar ve iki yıllık bir emeğin sonunda 8 binden fazla cam şişeyi 70 metrekarelik yaşanabilir bir eve dönüştürdüler.
2 İki metrekarelik odadan yedi odalı eve
Bu yolculuk hiç de kolay başlamadı. İlk aylarda anne-kız, ana evin duvarlarını yükseltirken, adada tuvaleti bile olmayan 17 metrekarelik geçici ve küçücük bir kulübede yaşadı.
Projeye büyük sponsorlar veya milyon dolarlık yatırımlar destek vermedi. Ancak ikili, adadaki işletmeleri, otelleri, barları, yerel halkı ve hatta turistleri organize ederek dev bir toplama ağı kurdu. İhtiyaçları olan tüm şişeleri doğrudan adanın kendisinden çıkardılar. Ev bittiğinde adını "Casa de Sal" (Tuz Evi) koydular; çünkü tuz, camın orijinal üretim reçetesinde yer alan temel maddelerden biri.
3 Cam şişeler nasıl tuğlaya dönüştü?
Peki bu şişeleri nasıl güvenli birer inşaat malzemesi haline getirdiler? İkili, sürdürülebilir mimari tekniklerinden yararlandı. Şişeleri dikey olarak dizdiler ve harçla sabitlediler. Bu yöntem duvarların direncini ve sağlamlığını ciddi oranda artırdı.
Üstelik camların bu yerleşim şekli içeriye doğal ışık girmesini sağladı. Güneş ışığı eve vurduğunda, içeride kilise vitraylarına benzer renkli ve parlak bir atmosfer oluşuyor. Mayıs 2020'de başlayan inşaat süreci, neredeyse tamamen insan gücüyle ve çok az profesyonel destekle yaklaşık iki yıl sürdü.
4 Çöpün ilham veren dönüşümü
Casa de Sal, bugün yedi odasıyla aktif olarak kullanılıyor ve topluma mesaj veriyor. Bu yapı, hem şehirlerdeki günlük atık çılgınlığını sorgulatıyor hem de insanların barınma sorununa yaratıcı bir alternatif sunuyor.
Edna ve Maria Gabrielly, insanların doğaya bıraktığı bir kirleticiyi alıp güneşin altında parıldayan 70 metrekarelik bir yuvaya dönüştürdü.