CNN'in haberine göre geçtiğimiz yaz, Japonya tarihinin en sıcak yazı oldu. Ağustos ayında sıcaklık 41,8°C ile tüm zamanların rekoruna ulaştı. Bu süreçte hastaneler yaşlı hastalarla doldu. Yalnızca Mayıs-Ağustos ayları arasında 90 bin kişi sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmış.

Makaleye göre yaşlıların vücut sıcaklıklarını düzenleme ve susuzluğu fark etme yetisi zayıf. Ek olarak, birçok kişi klimayı pahalı veya gereksiz gördüğü için kullanmıyor. Bu da sorunu artırıyor.

CNN'e göre ülkede ölümcül bir “çifte acil durum" var: İklim krizi ile hızla yaşlanan nüfusun çakışması. CNN, "Dünyanın her yerinde yaşlılar aşırı sıcaktan daha fazla etkilenirken, Japonya’da bu sorun yalnızlık ve kültürel faktörler nedeniyle daha da ağırlaşıyor" diyor.

Tsukuba Üniversitesi’nden doçent Qiang Guo, doğum oranının düşmesiyle birlikte Japonya’nın azalan bir iş gücüne sahip olduğunu, gençlerin azlığı nedeniyle yaşlı işçilerin çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını belirtiyor ve ekliyor: Japonya’daki çiftçilerin yüzde 70’inden fazlası 65 yaşın üzerinde ve bu yaşlı insanlar sıcaklık stresine karşı savunmasız. Bu sağlıkla beraber bir ekonomik sorun da"...

Japon hükümeti yaşlıları korumak için, 'klima alımı için yaşlılara yönelik sübvansiyonlar, soğutma noktaları adı verilen klimalı kamusal alanlar, ısı riskine karşı uyarı yapan acil durum cihazları, vücut ısısını ölçen ve sıcak çarpması riskini bildiren akıllı bileklikler' gibi önlemler alıyor.

Bununla beraber yalnızlık sorunu sadece yaşlıları değil tüm yaş gruplarını etkileyen ulusal bir sorun olarak görülüyor. Hatta 2021 yılında Yalnızlık ve İzolasyon Bakanı bile atanmış.

Makaleye göre ülkede çalışmaların çoğu yaşlıların hayatlarındaki en büyük boşluğu doldurmaya odaklanıyor: İnsan arkadaşlığı ve dikkat. Birçok yerel yönetim, kapı kapı dolaşıp yaşlıları kontrol edecek gönüllüleri işe alarak toplum programları başlatmış.





