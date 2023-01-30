Etkileşimli bir haritaya göre en uzun ve en kısa yaşam beklentisine sahip 10 ülke

Verilere göre Monako 85.9 yıllık bir yaşam beklentisi ile dünyanın en uzun yaşam ömrüne sahip ülke. Monako'nun ardından yaşam beklentisi en uzun olan ülkeler ise Hong Kong (85,5), Makao (85,4), Japonya (84,8) ve Avustralya (84,5) oldu.

Harita Türkiye'de yaşam beklentisini 76 yıl olarak gösteriyor.

Buna karşılık, kuzey ve orta Afrika'nın kavşağında bulunan Çad Cumhuriyeti en alt sırada yer alıyor. En kısa yaşam beklentisine sahip 10 ülkenin tamamı Afrika'da. Çad'ı Nijerya, Lesotho, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Somali, Esvatini, Fildişi Sahili, Gine ve Mali izliyor

EN KISA ÖMÜR BEKLENTİSİNE SAHİP 10 ÜLKE

Çad - 52,5 yıl

Nijerya - 52,7 yıl

Lesoto - 53.1 yıl

Orta Afrika Cumhuriyeti - 53.9

Güney Sudan - 55 yıl

Somali - 55.3 yıl

Esvatini - 57.1 yıl

Fildişi Sahili - 58,6 yıl

Gine - 58,9 yıl

Mali - 58.9 yıl

EN UZUN ÖMÜR BEKLENTİSİNE SAHİP 10 ÜLKE

Monako - 85,9 yıl

Hong Kong - 85,5 yıl

Makao - 85.4 yıl

Japonya - 84,8 yıl

Avustralya - 84,5 yıl

İsviçre - 84 yıl

Malta - 83,8 yıl

Güney Kore - 83,7 yıl

Lihtenştayn - 83,3 yıl

Norveç - 83,2 yıl