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Etkileşimli bir haritaya göre en uzun ve en kısa yaşam beklentisine sahip 10 ülke

Our World in Data tarafından hazırlanan etkileşimli bir harita ülkelere göre küresel yaşam beklentilerini gösteriyor.

30 Ocak 2023 | 06:00
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Etkileşimli bir haritaya göre en uzun ve en kısa yaşam beklentisine sahip 10 ülke

Verilere göre Monako 85.9 yıllık bir yaşam beklentisi ile dünyanın en uzun yaşam ömrüne sahip ülke. Monako'nun ardından yaşam beklentisi en uzun olan ülkeler ise Hong Kong (85,5), Makao (85,4), Japonya (84,8) ve Avustralya (84,5) oldu.

Harita Türkiye'de yaşam beklentisini 76 yıl olarak gösteriyor.

Buna karşılık, kuzey ve orta Afrika'nın kavşağında bulunan Çad Cumhuriyeti en alt sırada yer alıyor. En kısa yaşam beklentisine sahip 10 ülkenin tamamı Afrika'da. Çad'ı Nijerya, Lesotho, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Somali, Esvatini, Fildişi Sahili, Gine ve Mali izliyor

EN KISA ÖMÜR BEKLENTİSİNE SAHİP 10 ÜLKE

Çad - 52,5 yıl 
Nijerya - 52,7 yıl 
Lesoto - 53.1 yıl 
Orta Afrika Cumhuriyeti - 53.9 
Güney Sudan - 55 yıl 
Somali - 55.3 yıl 
Esvatini - 57.1 yıl 
Fildişi Sahili - 58,6 yıl
Gine - 58,9 yıl 
Mali - 58.9 yıl

EN UZUN ÖMÜR BEKLENTİSİNE SAHİP 10 ÜLKE

Monako - 85,9 yıl 
Hong Kong - 85,5 yıl 
Makao - 85.4 yıl 
Japonya - 84,8 yıl 
Avustralya - 84,5 yıl 
İsviçre - 84 yıl 
Malta - 83,8 yıl 
Güney Kore - 83,7 yıl 
Lihtenştayn - 83,3 yıl 
Norveç - 83,2 yıl

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