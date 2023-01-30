Etkileşimli bir haritaya göre en uzun ve en kısa yaşam beklentisine sahip 10 ülke

Verilere göre Monako 85.9 yıllık bir yaşam beklentisi ile dünyanın en uzun yaşam ömrüne sahip ülke. Monako'nun ardından yaşam beklentisi en uzun olan ülkeler ise Hong Kong (85,5), Makao (85,4), Japonya (84,8) ve Avustralya (84,5) oldu.
Harita Türkiye'de yaşam beklentisini 76 yıl olarak gösteriyor.
Buna karşılık, kuzey ve orta Afrika'nın kavşağında bulunan Çad Cumhuriyeti en alt sırada yer alıyor. En kısa yaşam beklentisine sahip 10 ülkenin tamamı Afrika'da. Çad'ı Nijerya, Lesotho, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Somali, Esvatini, Fildişi Sahili, Gine ve Mali izliyor
EN KISA ÖMÜR BEKLENTİSİNE SAHİP 10 ÜLKE
Çad - 52,5 yıl
Nijerya - 52,7 yıl
Lesoto - 53.1 yıl
Orta Afrika Cumhuriyeti - 53.9
Güney Sudan - 55 yıl
Somali - 55.3 yıl
Esvatini - 57.1 yıl
Fildişi Sahili - 58,6 yıl
Gine - 58,9 yıl
Mali - 58.9 yıl
EN UZUN ÖMÜR BEKLENTİSİNE SAHİP 10 ÜLKE
Monako - 85,9 yıl
Hong Kong - 85,5 yıl
Makao - 85.4 yıl
Japonya - 84,8 yıl
Avustralya - 84,5 yıl
İsviçre - 84 yıl
Malta - 83,8 yıl
Güney Kore - 83,7 yıl
Lihtenştayn - 83,3 yıl
Norveç - 83,2 yıl