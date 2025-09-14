Euroya geçmeye hazırlanan ülkede euro protestosu

Avrupa Birliği karşıtı ve Rusya yanlısı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) Partisi tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar "Bulgar Levasını koruyalım", "Avroya hayır", "Hükümet istifasını versin" yazılı dövizler taşıdı.

Vızrajdane lideri Kostadin Kostadinov ile binlerce kişi protesto için Bulgaristan Merkez Bankası önünde bir araya geldi.

​​​​​​​Gösteride konuşan Kostadinov, ülkenin ulusal para birimi levadan avroya geçiş kararını alan parlamentonun, bu kararın referanduma sunulmasını reddettiğini hatırlatarak hükümetin istifasını talep etti.

Avro Bölgesi'nin çöktüğünü söyleyen Kostadinov, "Mesaj tek: İstifa. Bu hükümetin istifası, Bulgaristan'ı ve Bulgar levasını korumak içindir." diye konuştu.

Kostadinov, "Fransa, Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi, teknik olarak iflas etmiş durumda. Almanya'da durgunluk yaşanıyor, İtalya'da ise aynı anda hem durgunluk hem de enflasyon var. Avro Bölgesi'nin birinci, ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri şu anda gözlerimizin önünde çöküyor. Titanik'e biniyoruz." şeklinde konuştu.

18 Eylül'de tekrar protesto düzenleyeceklerini açıklayan Kostadinov, "Protesto, hükümetin düşürülmesi içindir. Hükümet gitmelidir. Bizim söyleyeceğimiz budur ve bu protesto sürecin sadece başlangıcıdır." dedi.

Polis ve jandarma güçleri geniş güvenlik önlemleri alırken, gösteri şehir merkezindeki yürüyüşle sona erdi. AA