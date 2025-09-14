YKS 2025 ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar yayınlandı mı?

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

YKS merkezi yerleştirmelerinde bir programa yerleşemeyen adayların en çok merak ettiği konu olan boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Ek yerleştirme sürecine girecek olan adaylar, tercih yapabilecekleri programların listesini heyecanla bekliyor.

Boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek tercih kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Adayların, yerleşme şanslarını artırmak için bu kılavuzu yakından takip etmesi ve tercihlerini buna göre yapması büyük önem taşıyor.