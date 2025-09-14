YKS 2025 ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar yayınlandı mı?

2025 YKS sınavına giren ancak merkezi yerleştirmede tercih yapmayan ya da herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi heyecanla bekleniyor. Adaylar, boş kalan kontenjanlar için ikinci bir şans elde edecek.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS merkezi yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleşemeyen adayların merakla beklediği ek tercih takvimi için resmi duyuru henüz yapılmadı. Adaylar, ÖSYM'den gelecek açıklamalara odaklanmış durumda.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilere tanınan mazeretli kayıt bugün sona eriyor. Bugünden sonra açıkta kalan kontenjanların ÖSYM'ye bildirilmesi ve ek tercih kılavuzunun hazırlanması bekleniyor.
Geçmiş yıllardaki takvimler incelendiğinde, ek tercihlerin genellikle ana yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından 2-3 hafta içinde başladığı görülüyor. Bu durum, adaylar için ek tercih sürecinin yakın zamanda başlayabileceğine dair bir ipucu veriyor. Ancak kesin tarihler için adayların ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmesi gerekiyor.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
YKS merkezi yerleştirmelerinde bir programa yerleşemeyen adayların en çok merak ettiği konu olan boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Ek yerleştirme sürecine girecek olan adaylar, tercih yapabilecekleri programların listesini heyecanla bekliyor.
Boş kontenjanlar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek tercih kılavuzu ile birlikte netlik kazanacak. Adayların, yerleşme şanslarını artırmak için bu kılavuzu yakından takip etmesi ve tercihlerini buna göre yapması büyük önem taşıyor.
ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE DURUMDA?
YÖK Başkanı Özvar, üniversite yerleştirme sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özvar'ın açıklamasına göre, devlet üniversitelerindeki kontenjanların büyük bir kısmı doldu. Ön lisans programlarında doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, toplam kontenjanların ise yüzde 99'u doldu.
Tıp, Hukuk ve Mühendislik Programları Doldu
Özvar, başarı sırası barajı olan yükseköğretim programlarının tamamının dolduğunu belirtti. Buna göre, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarında tek bir kontenjan bile boş kalmadı. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 olarak gerçekleşti.
Yeni Programlara Yoğun İlgi
Yükseköğretim sisteminde başlatılan istihdam odaklı dönüşümün ilk sonuçları da yüz güldürdü. Yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı olarak ilk kez açılan 3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere toplam 27 programda kontenjanların tamamı doldu. Bu durum, öğrencilerin yeni ve gelecek odaklı programlara büyük teveccüh gösterdiğini ortaya koydu.
EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
YKS ek yerleştirme tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçların nerede ve ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Tercih işlemleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.
Ek yerleştirme sonuçları ise https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilecekler.