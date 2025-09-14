Ara tatil ne zaman? MEB 2025 Kasım tatili tarihleri

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler şimdiden tatil planları için takvimi araştırmaya başladı. Okulların açılmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında, ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili gibi öğrencilerin dinlenme günleri geliyor.