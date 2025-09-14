Ara tatil ne zaman? MEB 2025 Kasım tatili tarihleri

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla birlikte, öğrenciler ve veliler şimdiden tatil planları için takvimi araştırmaya başladı. Okulların açılmasıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında, ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili gibi öğrencilerin dinlenme günleri geliyor.
KASIM AYI ARA TATİLİ 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?
Birinci dönem ara tatili, 10 -14 Kasım 2025'te yapılacak.
2026 SÖMESTR NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili ise 16 Ocak 2026 Cuma başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Öğrenciler ve veliler tarafından merakla beklenen 2025-2026 eğitim öğretim yılının kapanış tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek.