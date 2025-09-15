Evde bakım maaşı Eylül ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç olan engelli, yaşlı ya da hasta kişilerin bakımını üstlenen vatandaşlara her ay düzenli olarak evde bakım maaşı ödeniyor. Bu sosyal yardım, ailelerin kendi evlerinde bakıma muhtaç bireylerin ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasını ve bu kişilerin yaşam kalitelerinin artırılmasını amaçlıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL AYI YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kişilere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları için ödemeler başladı. Bakanlık, ödemelerin Türkiye genelindeki tüm illerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladığını duyurdu.
Ancak, ödeme tarihlerinin illere göre farklılık gösterebileceği belirtildi. Vatandaşlar, ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını e-Devlet ve SGK üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor. Bu sayede, herhangi bir banka şubesine gitmeye gerek kalmadan, ödeme durumunu kontrol etmek mümkün oluyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı ödemelerinin hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek oldukça kolay. Bunun için yapmanız gereken, e-Devlet hesabınıza giriş yapmak.
e-Devlet sisteminde yer alan “Evde Bakım Maaşı Sorgulama” ekranına girdiğinizde, ödeme detaylarınıza anında ulaşabilirsiniz. Bu işlemi hem bilgisayarınızdan hem de mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, bankanızın sunduğu SMS bilgilendirme hizmetlerini kullanarak da ödemelerinizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2025 yılının Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan yüzde 15,57'lik artış, evde bakım maaşı ödemelerine de yansıdı. Yapılan zamla birlikte, bakıma muhtaç bireylere destek olmak amacıyla ödenen evde bakım maaşı tutarı güncellendi.
Daha önce 10.125 TL olan evde bakım maaşı, yeni düzenlemeyle 11.702 TL seviyesine yükseltildi. Bu artış, bakıma ihtiyacı olan vatandaşlara ve onlara bakan ailelere sağlanan desteği önemli ölçüde güçlendirdi.
EVDE BAKIM MAAŞI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım maaşı alabilmek için kişilerin şu koşulları sağlaması gerekiyor:
- Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması,
- Bakıma muhtaç birey için geçerli bir engelli sağlık kurulu raporunun bulunması,
- Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından, engellinin bakıma ihtiyacı olduğunun tespit edilmesi.
Bu şartları sağlayan engelli bireylerin bakımını üstlenen aile bireyleri, başvuru için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmalılar.