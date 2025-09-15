Evde bakım maaşı Eylül ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar oldu?

EVDE BAKIM MAAŞI EYLÜL AYI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç kişilere her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşları için ödemeler başladı. Bakanlık, ödemelerin Türkiye genelindeki tüm illerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başladığını duyurdu.

Ancak, ödeme tarihlerinin illere göre farklılık gösterebileceği belirtildi. Vatandaşlar, ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını e-Devlet ve SGK üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor. Bu sayede, herhangi bir banka şubesine gitmeye gerek kalmadan, ödeme durumunu kontrol etmek mümkün oluyor.