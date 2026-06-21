ARA
DOLAR
46,46
0,04%
DOLAR
EURO
53,25
-0,09%
EURO
ALTIN
6515,02
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Komşuda su krizi: En az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi

Komşuda su krizi: En az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'da kuraklık, artan turizm faaliyetleri ve yetersiz altyapı nedeniyle su krizi derinleşiyor. Aralarında turistik destinasyonların da bulunduğu en az 12 adada olağanüstü hal ilan edilirken, uzmanlar tatlı su rezervleri için ciddi risk uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Komşuda su krizi: En az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi

Yunanistan'da su kaynakları üzerindeki baskı kritik seviyelere ulaştı. Kuraklık, yaz sezonuyla birlikte artan su tüketimi ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle aralarında turistik bölgelerin de yer aldığı en az 12 adada olağanüstü hal ilan edildi. Yetkililer, su sorununun geçici değil kalıcı bir risk haline geldiğine dikkat çekerken, uzmanlar tatlı su rezervlerinin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

12 adada olağanüstü hal kararı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, aralarında turistik adaların da bulunduğu en az 12 adada kuraklık, artan su tüketimi ve yetersiz altyapının su kaynakları üzerindeki baskıyı artırması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Yunanistan Çevre ve Su Kaynakları Genel Sekreteri Petros Varelidis, su sıkıntısının birçok ada için geçici değil kalıcı bir sorun niteliği taşıdığını belirterek, yeni turizm yatırımlarının mevcut altyapı kapasitesi dikkate alınarak planlanması gerektiğini ifade etti.

Varelidis, bazı adalarda içme suyu şebekelerindeki kayıpların yüzde 60'a kadar ulaştığını kaydederek, yeni tesislerden önce su altyapısının yenilenmesine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Tatlı su rezervleri için kritik uyarı

Deprem Planlama ve Koruma Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas ise yer altı su kaynaklarına deniz suyunun karışması riskinin arttığını, bunun bazı bölgelerde tatlı su rezervlerini tehdit ettiğini belirtti.

Uzmanlar, su ihtiyacının karşılanmasında deniz suyunun arıtılmasının önemli bir alternatif oluşturduğunu ancak yüksek maliyet ve enerji tüketimi nedeniyle tek başına kalıcı çözüm olarak görülmediğini savunuyor.

Yunanistan'da son yıllarda kuraklık, turizm faaliyetlerindeki artış ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle özellikle ada bölgelerinde su kaynakları üzerindeki baskının arttığı, birçok belediyenin yaz sezonu öncesinde su tasarrufu tedbirlerini gündemine aldığı belirtildi.

Etiketler
su krizi yunanistan OHAL
İlgili Haberler
Trump’ın Hürmüz tehdidi tansiyonu yükseltti: Kapatırsanız İran'ı yok ederiz
Trump’ın Hürmüz tehdidi tansiyonu yükseltti: Kapatırsanız İran'ı yok ederiz
Dünyanın gözü İsviçre’de: ABD, İran, Katar ve Pakistan aynı masada
Dünyanın gözü İsviçre’de: ABD, İran, Katar ve Pakistan aynı masada
Rusya’da akaryakıt krizi: Benzin satışına litre sınırı getirildi
Rusya’da akaryakıt krizi: Benzin satışına litre sınırı getirildi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL