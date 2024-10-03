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Havada kaos: 8 saat uçtular bir yere varamadılar

İran’ın israil’e yönelik gece saldırısının ardından birçok havayolu uçuşu rotasından saparak çeşitli şehirlerde zorunlu inişler yaptı. Paris’ten Mumbai’ye giden bir uçaktaki yolcular, 12 saatlik yolculuğunun ardından kendilerini yine Paris'te buldular.

03 Ekim 2024 | 11:04
Havada kaos: 8 saat uçtular bir yere varamadılar

Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Körfez ve Güney Asya’ya giden uçaklar, normalde Türkiye'nin güneydoğusundan geçerek İran veya Irak üzerinden ilerliyor.

Ancak İran’dan İsrail’e fırlatılan füzeler nedeniyle Irak ve İran hava sahaları kapatıldı, ayrıca Ürdün hava sahası da geçici olarak kapatıldı.

Independent'ın haberine göre bu kaosun en dikkat çekici örneği, Paris’ten Mumbai’ye giden Air France’ın AF218 sefer sayılı uçuşuydu.

Uçak, sekiz saatlik bir "yolculuk" sonunda tekrar Paris’e dönmek zorunda kaldı.

Airbus A350, Charles de Gaulle Havalimanı’ndan dört saatlik bir gecikmeyle havalandı ancak Irak hava sahası kapanınca uçak geri döndü.

Uçak, Paris’e başlangıç saatinden 12 saat sonra ulaştı.

Bazı uçaklar yakıt ikmali yapmak zorunda kaldı 

Bu uçuş dışında, birçok uçak güney rotasına yönlendirildi ve Mısır üzerinden Suudi Arabistan'ın iç bölgelerine uçmak zorunda kaldı.

Daha uzun rotalar nedeniyle bazı uçaklar yakıt ikmali yapmak zorunda kaldı ve birçok uçuş iki ila üç saat gecikmeli olarak varış noktasına ulaştı.

Emirates ve Qatar Airways gibi havayolu şirketleri en çok etkilenenler arasında yer aldı.

British Airways’in Londra’dan Dubai’ye giden BA107 sefer sayılı uçağı, Irak-Türkiye sınırı yakınlarında rotasını değiştirerek Güney Kıbrıs’taki Larnaka Havalimanı’na indi ve varış noktasına dört saat geç ulaştı.

Uçuşlarını Körfez'deki merkezlere bağlayan birçok yolcu, aktarma uçuşlarını kaçırdı ve bazıları günlerce beklemek zorunda kaldı.

Emirates ile Dubai’ye gitmek için Viyana’ya yönlendirilen bir yolcu, sosyal medyada “Bağlantılı uçuşumuzu kaçırdık, yardım edin lütfen” şeklinde yardım çağrısında bulundu.

 

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