İki ay boyunca hiç kimse işe gidemedi! Kasaba resmen felç oldu

Kasabada köprü bulunmaması ve feribot seferlerinin durması, hem ulaşımı hem de yerel ekonomiyi ciddi şekilde etkiledi. Feribotun tekrar seferlerine başlaması geçici bir rahatlama sağladı, ancak uzmanlara göre asıl sorun hala çözülebilmiş değil.

Karşı kıyıya ulaşım durdu, iş yaşamı aksadı

focus.de'nin haberine göre Lüneburg yakınlarında bulunan Neu Darchau, karşı kıyıya geçiş için “Tanja” isimli feribota bağımlı. Ancak Elbe Nehri’ndeki düşük su seviyesi nedeniyle bu feribot mayıs ayından itibaren yaklaşık iki ay boyunca hizmet veremedi.

Bölgede köprü bulunmaması sebebiyle, ulaşım tamamen kesildi. Kasabada yaşayan ve karşı kıyıda çalışan birçok kişi, işe gidemedi ya da uzun ve masraflı alternatif yollar kullanmak zorunda kaldı.

Feribot seferlerinin durması, bölge halkının günlük hayatını doğrudan etkiledi.

Feribotun devre dışı kalması sadece sivil yaşamı değil, acil müdahale ekiplerini de etkiledi.

Son günlerdeki yağışlar sayesinde Elbe'deki su seviyesi yükseldi ve “Tanja” feribotu tekrar seferlerine başladı. Kasaba yönetimi, feribotun düşük su seviyelerinde de çalışabilmesi için nehir yatağına özel bir geçiş kanalı açtırmıştı. Ancak feribotun motoru daha önce hasar gördüğü için tamir süreci uzadı ve bu da seferlerin yeniden başlamasını geciktirdi.

Yetkililer, benzer durumların tekrar yaşanmaması için 8 milyon euro değerinde özel bir “düşük su seviyesi” feribotu geliştirme planı üzerinde çalışıyor. Proje hayata geçerse, yıl boyunca daha kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.