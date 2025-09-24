İngiltere'deki fiziksel mağazalarını kapatıyor: Online markete odaklanacak

Amazon dün yaptığı açıklamada, 14 mağazasını kapatmayı ve diğer beş mağazasını Whole Foods Market mağazalarına dönüştürmeyi planladığını belirtti.



Amazon, kaç kişinin işinin etkileneceği konusunda net bir rakam vermeden, "Kapanma durumunda, hedefimiz etkilenen çalışanların mümkün olduğunca çoğuna yeni pozisyonlar sunmaktır" dedi.



Amazon, daha zengin bir müşteri kitlesine hitap eden Whole Foods Market süpermarket zincirini 2017 yılında satın almıştı.

Teknoloji şirketi, iş operasyonlarını "kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi" ve çevrimiçi teslimattaki "çok önemli" büyüme fırsatlarının ardından, önerilen kapanma hakkında çalışanlara danışmaya karar verdiğini söyledi.





Amazon, son yıllarda market işini büyütme konusunda zorluklarla karşılaştı ve 2023'te daha fazla müşteriyi mağazalarına çekmek amacıyla ABD'de bazı değişiklikler duyurdu. Bu değişiklikler arasında sandviçler ve hazır akşam yemekleri gibi daha fazla hızlı yemek seçeneği ve müşterilerin alışveriş yaparken ürünleri taramasına ve sıra beklemeden ödeme yapmasına olanak tanıyan akıllı alışveriş arabaları yer alıyordu.



Pandemi sırasında çevrimiçi alışverişin patlamasıyla birlikte, Birleşik Krallık'taki çevrimiçi market hizmetleri de Sainsbury's, Ocado ve Tesco gibi rakiplerle karşı karşıya kalmıştı. Amazon, Birleşik Krallık'taki ilk Amazon Fresh mağazasını 2021'de açmıştı.