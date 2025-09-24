Gizemli güzellik: Gün batımı ve sis denizi

Deniz seviyesinden bin 815 metre yükseklikte yer alan Çetlüce Yaylası, dört mevsim sunduğu sis denizi ve gün batımıyla doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Ekipler Kızılali Yaylasına kadar araçla ulaşıp oradan geri dönerek Çetlüce Yaylasında günbatımını ölümsüzleştirdi.
Genelde yağmur altında gerçekleşen yürüyüşte zaman zaman sıyrılan bulutların ardından eşsiz orman ve sis manzaralarını izleyen sporcular, kardelen çiçekleri arasında ormanlık kesimdeki yürüyüşlerinde önlerine çıkan likarpaları (Yaban mersini) yağmura aldırmadan topladı.
Akşam saatlerinde otantik atmosferi ve huzurlu ortamıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan Çetlüce Yaylasına ulaşan ekipler, bu sırada bulutların dağılmasıyla birlikte eşsiz gün batımı manzarasına şahitlik yaptı.
İlçeye bağlı Taşlıca köyü sınırlarındaki Çetlüce yaylasında o anları ölümsüzleştiren sporcular zirvelerden gerçekleştirilen etkinlik boyunca dağın bir yamacında sis manzarası diğer yamacında derin vadilerdeki orman manzarasından yürüdü.
Bulutların üzerinde yürüyormuş hissi veren manzaraların tadını çıkaran sporcular doğanın büyüleyici güzelliklerine ev sahipliği yapan yaylalarla dolu parkurda görsel şölen sunan anın tadını çıkardı.
Giresun Dağcılık Kulübü Başkanı Turgay Tütüncü, "Güzel bir günde GÜDAK'la 130 kişilik ortak bir etkinlik gerçekleştirdik. Çetlüce Yaylası, Kızılali Yaylası yürüyüşünü yaptık. 10-11 kilometre arası bir yürüyüş yaptık.
Yoğun sis ve yağmur altında yürüdük. Bu tarz etkinliklerle çevre illerimizin dağcılık kulüpleriyle buluşarak yöre halkını destekliyoruz, ekoturizme destek veriyoruz, turizme kazandırmaya çalışıyoruz.
Genel amacımız bu. Hem Giresun hem Gümüşhane Karadeniz'in en güzel ve bozulmamış yaylalarına sahip illerinden. Bizde üzerimize düşen bu görevleri yerine getirerek bu etkinlikleri düzenliyoruz.
Giderek artan taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Herkesi bu doğal güzellikleri görmeye, dağlara bekliyoruz" dedi.
Sporculardan Hilal Aksu da "Yolculuğumuz biraz uzun sürdü ama sonunda güzel bir doğaya kavuştuk. Biraz sisliydi bugünkü hava durumu. Yer yer yağış oldu yer yer güneşle rastlaştık.