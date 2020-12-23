İngiltere’de koronavirüsün bir mutasyonu daha tespit edildi… İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngiltere’de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün tespit edilmesinin ardından, Güney Afrika’da da daha hızlı bulaşan, endişe verici bir varyant belirlendiği söyledi. Hancock, söz konusu koronavirüs türünün İngiltere’ye de ulaştığını açıkladı.

BBC’nin haberine göre Hancock Güney Afrika’daki türün, İngiltere’de tespit edilen varyanttan daha da endişe verici olduğunu, daha hızlı bulaştığını, daha fazla mutasyon geçirdiğini söyledi.

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Bu varyantın İngiltere’de iki vakada belirlendiğini, bunların Güney Afrika’dan gelen kişilerle temaslı olduğunu söyleyen Hancock, virüsü taşıyanlar ve onlarla temaslı olanları karantinaya aldıklarını belirtti.

Güney Afrika’da kısa bir süre önce koronavirüsün yeni bir mutasyonunun tespit edildiği açıklanmıştı. Bu virüs türünün daha hızlı yayıldığı düşünülüyor.

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, 501.V2 varyantının virüsün önceki türünün aksine gençleri daha fazla etkilediğini söylemişti. 501.V2’nin İngiltere’de tespit edilen türden farklı olduğu düşünülüyor. Ancak iki türün ortak bir özelliğinin mutasyonun virüsün hücreye girdiği “spike proteininde” tespit edilmesi olduğu belirtiliyor.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, daha önce İngiltere’deki mutasyonla ilgili şu bilgileri paylaşmıştı: Çoklu spike protein mutasyonu, virüsün insan hücresine girmesini sağlayan dıştaki dikensi kısmında bir çok noktada mutasyon olması. Daha önce görülen mutasyonlar genelde tek noktada olmuştu. Şu anki bilgiler bu yeni mutantın eski virüsten fazla farkının olmadığı, sadece bulaşma gücünü artırdığını göstermektedir.”