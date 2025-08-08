İtalyanları ve İngilizleri birbirine düşüren tarif

BBC'nin haberine göre Roma mutfağına ait geleneksel cacio e pepe yemeğini konu alan tarifte orijinal malzemelere yer verilmemesi ve yemeğin “hızlı bir öğle yemeği” olarak tanımlanması, birçok İtalyan'ın tepkisini çekti.

Cacio e pepe normalde sadece üç ana malzemeyle hazırlanıyor: spagetti, karabiber ve pecorino peyniri. Ancak Good Food’un tarifinde parmesan ve tereyağı da yer aldı. Sitede ayrıca isteğe bağlı olarak krema kullanımı da önerildi. Bu içerikler, yemeğin özgün yapısına aykırı bulundu.

Tepkilerin artması üzerine, İtalya’daki restoranları temsil eden Fiepet Confesercenti adlı kuruluş, konuyu Roma’daki Birleşik Krallık Büyükelçiliği’ne taşıdı.

Kuruluşun başkanı Claudio Pica, tarifin yer aldığı sitenin, 2024’e kadar BBC’ye ait olduğuna dikkat çekerek hem mevcut sahibi Immediate Media’ya hem de Birleşik Krallık Büyükelçisi Edward Llewellyn’e resmi mektup gönderdiklerini açıkladı.

Pica, "Roma ve Lazio bölgesine özgü bu ikonik yemek, İtalyan mutfağının temel taşlarındandır. Cacio e pepe’nin orijinal tarifinde parmesan ve tereyağı yer almaz. Bu tarif üç malzeme içerir: makarna, karabiber ve pecorino" ifadelerini kullandı.

Eleştiriler büyüdü

Roma’da nesillerdir otel işleten bazı İtalyanlar da tarife tepki gösterdi.

Bazı işletmeciler farklı yorumların yapılabileceğini ancak bu çeşitlere orijinal ismin verilemeyeceğini söyledi. Bazıları bu tarifin cacio e pepe değil, “pasta Alfredo” olduğunu savundu. Bazıları ise kremanın tatlılar için olduğuna dikkat çekti.