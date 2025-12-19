Japonya Merkez Bankası'ndan 30 yıl sonra bir ilk: Faiz artırımına gidildi

Japonya Merkez Bankası (BOJ), cuma günü kısa vadeli faiz oranını oybirliğiyle yüzde 0,50’den yüzde 0,75’e çıkardı. Bu adım, ocak ayından bu yana yapılan ilk faiz artışı olurken, Japonya’da faizler 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

BOJ açıklamasında, ücret artışlarının etkisiyle enflasyonun yüzde 2 hedefinde kalıcı biçimde seyredeceğine yönelik güvenin arttığı ifade edildi.

Faiz artışı devam edebilir

Açıklamada ayrıca, "Politika değişikliğinden sonra reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalması ve uyumlu finansal koşulların ekonomik aktiviteyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam etmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, faiz artışlarının ekonomik büyüme ve fiyat gelişmelerinin öngörülerle uyumlu seyretmesi durumunda devam edebileceğine vurgu yapıldı.

Bazı kırılganlıklara rağmen ekonomin kademeli bir toparlanma içinde olduğunu da vurgu yapıldı. İş gücü piyasasının da sıkılığını koruduğu, şirket kârlılıklarının genel olarak yüksek düzeylerde bulunduğu belirtildi.