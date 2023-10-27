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JPMorgan Chase CEO'su bankadaki hisselerinden ilk kez satacak

JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon'un bankadaki hisselerinin bir kısmını ilk kez satacağı bildirildi.

27 Ekim 2023 | 23:57
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JPMorgan Chase CEO'su bankadaki hisselerinden ilk kez satacak

Banka tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, Dimon ve ailesinin JPMorgan hisselerinin bir kısmını "finansal çeşitlilik ve vergi planlaması" amacıyla satmayı planladığı belirtildi.

Bildirimde, Dimon ve ailesinin 2024'ten itibaren 1 milyon hisseyi satmayı planladığı aktarılarak, "Bu, Dimon'un şirketteki görev süresi boyunca yaptığı ilk hisse satışıdır." ifadesi kullanıldı. SEC'e yapılan bildirimde, 2005'ten bu yana bankayı yöneten Dimon ve ailesinin halihazırda yaklaşık 8,6 milyon hisseye sahip olduğu kaydedildi.

Dimon ve ailesinin satmayı planladığı JPMorgan hisselerinin değerinin perşembe günkü kapanış fiyatına göre yaklaşık 141 milyon dolar olduğu aktarıldı. Söz konusu hisse satışına ilişkin haberin ardından JPMorgan Chase'in New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti. AA

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