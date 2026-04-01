ATA AÖF vize sınavları ne zaman? 2026 AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için heyecanla beklenen bahar dönemi vize sınav takvimi netleşti. Peki ATA AÖF vize sınavları ne zaman? 2026 AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Akademik takvime göre hazırlanan sınav programı, öğrencilerin ders çalışma planlarını oluşturabilmeleri adına tüm detaylarıyla paylaşıldı.

ATA AÖF 2026 Bahar Dönemi Vize Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda, bahar yarıyılı ara sınavları (vize) için belirlenen tarihler şu şekildedir:

Sınav Tarihleri ve Oturum Bilgileri Bahar dönemi vize sınavları, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde yüz yüze ve üç oturum halinde gerçekleştirilecektir:

1. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi | Saat: 09.30

2. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi | Saat: 14.00

3. Oturum: 19 Nisan 2026 Pazar | Saat: 09.30

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayımlanacak?

Öğrencilerin sınav merkezlerini, bina ve salon bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgeleri'nin, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce (muhtemelen 10-12 Nisan haftası) ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden erişime açılması beklenmektedir.

Sınav Süreci Hakkında Kritik Notlar

ATA AÖF vize sınavlarına girecek adayların dikkat etmesi gereken teknik detaylar:

Sınav Merkezi Tercihi: Sınav merkezi tercih işlemlerini süresi içinde tamamlamayan öğrenciler, sistem tarafından kayıtlı oldukları adres iline göre otomatik olarak atanacaktır.

Yanınızda Bulundurmanız Gerekenler: Sınav günü yanınızda güncel fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ve geçerli bir Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Pasaport) bulunması zorunludur.

Puanlama Sistemi: Vize sınavlarının başarı notuna etkisi %30 oranındadır. Final (yarıyıl sonu) sınavlarının etkisi ise %70 olarak hesaplanacaktır.

  

ATA AÖF Akademik Takviminde Diğer Önemli Tarihler

Sınav TürüTarih
Bahar Dönemi Ara Sınav (Vize)18 - 19 Nisan 2026
Bahar Dönemi Final Sınavı23 - 24 Mayıs 2026
Bütünleme Sınavı27 - 28 Haziran 2026
