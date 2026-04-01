ATA AÖF vize sınavları ne zaman? 2026 AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF 2026 Bahar Dönemi Vize Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda, bahar yarıyılı ara sınavları (vize) için belirlenen tarihler şu şekildedir:

Sınav Tarihleri ve Oturum Bilgileri Bahar dönemi vize sınavları, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde yüz yüze ve üç oturum halinde gerçekleştirilecektir:

1. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi | Saat: 09.30

2. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi | Saat: 14.00

3. Oturum: 19 Nisan 2026 Pazar | Saat: 09.30