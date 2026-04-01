23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sayılı haftalar kala, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü vesilesiyle resmi tatil takvimi ve çalışma düzenine dair detaylar netleşti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümü vesilesiyle kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2026 yılı takviminde Perşembe gününe denk gelmektedir.
22 Nisan Çarşamba: Yarım Gün Tatil Uygulaması Var mı?
Mevzuat gereği ulusal bayramlar öncesinde (eğer özel bir kanun hükmü yoksa) yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır. Bu kapsamda:
Okullar ve Üniversiteler: 22 Nisan Çarşamba günü eğitim-öğretim faaliyetleri tam gün devam edecektir. Öğrenciler sabah ve öğleden sonraki derslerine eksiksiz katılım sağlayacaktır.
Kamu ve Özel Sektör: Tüm kamu çalışanları ve özel sektör personeli, normal mesai saatleri içerisinde görevlerinin başında olacaktır.
Hazırlıklar: Okullardaki bayram provası ve tören hazırlıkları, ders saatlerini aksatmayacak şekilde öğretmenlerin koordinasyonunda sürdürülecektir.
23 Nisan Perşembe: Resmî Tatil Kapsamı
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca 23 Nisan günü tam gün resmî tatildir.
Kapanacak Kurumlar: Tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, bankalar, PTT şubeleri ve okullar bu tarihte kapalı olacaktır.
Özel Sektör: İş Kanunu hükümleri çerçevesinde, bugün çalışılması durumunda personele "Resmî Tatil Mesai Ücreti" uygulanması yasal zorunluluktur.
4 Günlük Tatil Fırsatı: "Köprü İzin" Stratejisi
23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birleşen uzun bir tatil planı yapmak isteyenler için stratejik bir fırsat sunmaktadır:
Cuma Günü Durumu: 24 Nisan Cuma günü için şu ana kadar resmî bir tatil ilanı bulunmamaktadır. Eğitim ve mesai normal seyrinde devam edecektir.
Tatil Bloğu Oluşturma: Perşembe günkü resmî tatili takip eden 24 Nisan Cuma günü için 1 gün yıllık izin kullanan çalışanlar; Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan 4 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanına sahip olacaktır.
Sağlık ve Ulaşım Hatırlatması
Sağlık: 23 Nisan günü hastanelerin sadece Acil Servis birimleri ve Nöbetçi Eczaneler hizmet verecektir.
Ulaşım: Birçok büyükşehirde toplu taşımanın ücretsiz veya indirimli olması beklenmektedir; seyahat planı yapanların belediye duyurularını takip etmesi önerilir.