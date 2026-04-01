23 Nisan tatil mi? 23 Nisan hangi güne denk geliyor?

4 Günlük Tatil Fırsatı: "Köprü İzin" Stratejisi

23 Nisan'ın Perşembe gününe denk gelmesi, hafta sonuyla birleşen uzun bir tatil planı yapmak isteyenler için stratejik bir fırsat sunmaktadır:

Cuma Günü Durumu: 24 Nisan Cuma günü için şu ana kadar resmî bir tatil ilanı bulunmamaktadır. Eğitim ve mesai normal seyrinde devam edecektir.

Tatil Bloğu Oluşturma: Perşembe günkü resmî tatili takip eden 24 Nisan Cuma günü için 1 gün yıllık izin kullanan çalışanlar; Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan 4 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanına sahip olacaktır.

Sağlık ve Ulaşım Hatırlatması

Sağlık: 23 Nisan günü hastanelerin sadece Acil Servis birimleri ve Nöbetçi Eczaneler hizmet verecektir.

Ulaşım: Birçok büyükşehirde toplu taşımanın ücretsiz veya indirimli olması beklenmektedir; seyahat planı yapanların belediye duyurularını takip etmesi önerilir.