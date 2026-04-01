Yarın yağış var mı? 2 Nisan 2026 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu

2 Nisan’dan İtibaren Hava Değişiyor: Kuvvetli Yağış ve "Sarı Kod" Alarmı
Bahar sıcaklıklarının ardından Balkanlar ve deniz üzerinden gelen serin hava dalgası, Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesine neden olacak. MGM’nin son raporuna göre, özellikle Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak.
34 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji, aralarında Marmara, Ege ve Batı Karadeniz illerinin de bulunduğu 34 il için "Sarı Kod" uyarısı yayımladı. Bu illerde:
Metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması,
Ani sel ve su baskını riski,
Yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına,
Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, konusunda vatandaşların tedbirli olması istendi.
Ankara, İstanbul ve İzmir’de Son Durum
Milyonlarca kişinin merakla beklediği üç büyük ildeki yağış projeksiyonu şu şekildedir:
İstanbul: Perşembe sabah saatlerinden itibaren il genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 4-6 derece birden düşeceği ve yağışın özellikle iş çıkış saatlerinde trafiği olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.
Ankara: Başkentte öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. İç Anadolu genelindeki düşük basınç sistemi nedeniyle yağışların yer yer dolu şeklinde düşme ihtimali bulunuyor.
İzmir: Ege kıyılarında rüzgarın fırtına hızına ulaşması beklenirken, sağanak yağışların özellikle iç kesimlerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalara karşı uyarılar yapıldı.
İçişleri Bakanlığı ve AFAD’dan Kritik Duyuru
İçişleri Bakanlığı, valilikler ve AFAD koordinasyonunda yayımlanan uyarıda, dere yataklarından uzak durulması ve su baskını riski taşıyan bodrum katlar için önlem alınması gerektiği vurgulandı. Özellikle tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde zirai don riskine karşı çiftçilerin dikkatli olması istendi.
5 Günlük Projeksiyon Özeti:
2 Nisan Perşembe: En kritik gün; 34 ilde kuvvetli yağış ve fırtına.
3 Nisan Cuma: Yağışlar Doğu Marmara ve İç Anadolu’da etkisini sürdürecek.
Hafta Sonu: Yağışlı sistemin yurdu terk etmeye başlaması ancak sıcaklıkların mevsim normallerinin altında kalması bekleniyor.