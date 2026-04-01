Yarın yağış var mı? 2 Nisan 2026 Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu

2 Nisan’dan İtibaren Hava Değişiyor: Kuvvetli Yağış ve "Sarı Kod" Alarmı

Bahar sıcaklıklarının ardından Balkanlar ve deniz üzerinden gelen serin hava dalgası, Türkiye genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesine neden olacak. MGM’nin son raporuna göre, özellikle Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artıracak.

34 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji, aralarında Marmara, Ege ve Batı Karadeniz illerinin de bulunduğu 34 il için "Sarı Kod" uyarısı yayımladı. Bu illerde:

Metrekareye düşecek yağış miktarının yüksek olması,

Ani sel ve su baskını riski,

Yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına,

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, konusunda vatandaşların tedbirli olması istendi.