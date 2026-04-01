TOKİ Çorum kura tarihi belli oldu mu? Gözler Çorum TOKİ kura sonuçlarında

Çorum'da binlerce ailenin ev sahibi olma hayaliyle beklediği TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde en kritik aşamaya gelindi. Türkiye genelindeki dev sevkiyatta sona yaklaşılırken, Çorum için yayımlanan başvuru listeleri kura çekimi öncesi heyecanı zirveye taşıdı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde 500 bin konutluk hedefe adım adım yaklaşılıyor. 29 Aralık 2025’ten bu yana 81 ilde aralıksız devam eden kura maratonunda yaklaşık 400 bin konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Gözler şimdi, projenin final etaplarından biri olan Çorum ve ardından gerçekleştirilecek İstanbul kuralarına çevrildi.
TOKİ'nin Çorum kura çekilişi için henüz tarih açıklanmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sona yaklaşılıyor. Çorum merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 867 konut için başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği "kuraya katılmaya hak kazananlar" listesi, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi.
Başvuru yapan adaylar, şartları sağlayıp sağlamadıklarını kurumun web sitesinden kontrol edebilirler. Başvurusu iptal edilen vatandaşlar ise;
Gelir Şartı: Hane halkı gelir sınırının aşılması,
İkamet Süresi: İlgili il/ilçede ikamet süresinin yetersizliği,
Tapu Kaydı: Eş veya çocukların üzerine kayıtlı bağımsız bir konutun bulunması, gibi spesifik ret gerekçelerini e-Devlet kapısı üzerinden detaylıca öğrenebilecekler.
Önemli Hatırlatma: Başvurusu kabul edilen adayların, kura öncesinde iletişim bilgilerini güncel tutmaları ve gelecek bilgilendirme SMS'lerine karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.
Şeffaf Kura Süreci ve İzlenecek Yol
Henüz resmî bir tarih açıklanmamış olsa da Çorum kuralarının önümüzdeki günlerde Noter huzurunda ve dijital ortamda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kura günü süreci şu şekilde işleyecek:
Canlı Yayın Erişimi: Şeffaflık ilkesi gereği çekilişler; TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları ve YouTube kanalı üzerinden anlık olarak yayımlanacak.
Öncelik Grupları: Kura çekimi sırasıyla; Şehit Yakınları ve Gaziler, Engelliler, Emekliler, Gençler ve son olarak "Diğer" kategorisi şeklinde ilerleyecek.
Sonuç Sorgulama: Kesinleşen isim listeleri, kura bitiminden kısa bir süre sonra e-Devlet üzerindeki "Konut Hakkı Sorgulama" ekranına yansıtılacak.
Hak Sahiplerini Bekleyen Kritik Aşamalar
Kurada ismi çıkan vatandaşlar için asıl süreç çekiliş sonrası başlayacak:
Sözleşme İmzalama: Hak sahipleri, TOKİ tarafından ilan edilecek takvim dahilinde ilgili banka şubelerine (Halkbank veya Ziraat Bankası) davet edilerek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak.
Konut Belirleme Kurası: Projelerin inşaat seviyesi ilerlediğinde, hak sahiplerinin daire katı ve kapı numaralarını belirleyecek olan ikinci bir kura daha çekilecek.