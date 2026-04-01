TOKİ Çorum kura tarihi belli oldu mu? Gözler Çorum TOKİ kura sonuçlarında

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde 500 bin konutluk hedefe adım adım yaklaşılıyor. 29 Aralık 2025’ten bu yana 81 ilde aralıksız devam eden kura maratonunda yaklaşık 400 bin konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Gözler şimdi, projenin final etaplarından biri olan Çorum ve ardından gerçekleştirilecek İstanbul kuralarına çevrildi.

TOKİ'nin Çorum kura çekilişi için henüz tarih açıklanmadı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde sona yaklaşılıyor. Çorum merkez ve ilçelerinde inşa edilecek toplam 2 bin 867 konut için başvuru yapan vatandaşların merakla beklediği "kuraya katılmaya hak kazananlar" listesi, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi.