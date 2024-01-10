JPMorgan’dan karamsar piyasa yorumu

Kolanovic, kasım ve aralık aylarında risk iştahında yaşanan artışta “kusursuz bir dezenflasyon tezinin” agresif faiz indirimlerinin önünü açacağı beklentilerine yol açmasının etkili olduğunu ve yatırımcıların güvenlik yerine performansa odaklandıklarını söyledi.

Jeopolitik gerilimlerin hem riskten kaçış hem de artan nakliye maliyetleri yoluyla enflasyonun hızlanmasına neden olabileceğini ifade eden stratejist, geçen yılki iyimserliğin dezenflasyon sürecinin duraksaması, hisse senetlerinin aşırı alım bölgesinde olduğunun görülmesi ve artan jeopolitik riskler nedeniyle bozulacağını öngördü.