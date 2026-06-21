Rusya'nın St. Petersburg kentinde akaryakıt satışlarına yönelik kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, kentte faaliyet gösteren çeşitli istasyonlarda araç başına satılabilecek benzin ve motorin miktarı 20 ila 100 litre arasında sınırlandırıldı. Sürücüler bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştuğunu belirtirken, yetkililer yakıt arzında ciddi bir sorun bulunmadığını savunuyor.

Bazı istasyonlarda 20 litre sınırı uygulanıyor

16 Haziran'dan itibaren devreye alınan uygulama kapsamında, St. Petersburg'daki çeşitli akaryakıt istasyonlarında farklı limitler uygulanıyor. Yerel basına göre Tatneft istasyonlarında araç başına 20 ila 30 litre arasında yakıt verilirken, Rosneft ve Lukoil istasyonlarında üst sınır çoğunlukla 100 litre seviyesinde bulunuyor. Bazı istasyonlarda ise bidonla akaryakıt satışına izin verilmiyor.

Sürücüler uzun kuyruklardan şikayetçi

Kentte faaliyet gösteren taksi şoförleri ve sürücüler, resmi olarak duyurulmayan noktalarda araç başına yaklaşık 20 litre yakıt satıldığını ve bazı istasyonlarda uzun kuyrukların oluştuğunu ifade ediyor. Sürücüler, özellikle son günlerde yakıt temininde yaşanan belirsizlik nedeniyle istasyonlara olan talebin arttığını belirtiyor.

Yönetimden "arz sorunu yok" mesajı

St. Petersburg yönetimi ise kentteki perakende akaryakıt satışlarının yüzde 70'ten fazlasını gerçekleştiren üç büyük petrol şirketinin istasyonlarında faaliyetlerin büyük ölçüde normal şekilde sürdüğünü açıkladı.

Yetkililer, uygulamaların geniş çaplı bir yakıt krizinden ziyade arzın dengelenmesine yönelik geçici tedbirler olduğunu vurguladı.

Ukrayna saldırıları rafinerileri etkiledi

Rusya'da son dönemde Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda petrol rafinerisi bakım sürecine alınmıştı. Hükümet, iç piyasada arz güvenliğini korumak amacıyla zaman zaman akaryakıt ihracatına kısıtlamalar getiriyor.

Artan saldırılar nedeniyle daha önce Moskova çevresi, Tver bölgesi ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da da benzer yakıt satış sınırlamaları uygulanmıştı.