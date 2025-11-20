Pop Mart’ın imza karakterlerinden Labubu’nun etkisinin yavaş yavaş azalmaya başladığı kaydediliyor. Konunun uzmanlarına göre, Labubu oyuncaklarıyla başlayan coşku, 1990'lı yıllardaki Beanie Babies'in yükseliş ve çöküşünü hatırlatıyor.

"Beanie Babies'in döngüsüne benziyor"

Bloomberg’de yer alan habere göre, Hong Kong’daki Bernstein’da Asya tüketici hisseleri kıdemli araştırma analisti Melinda Hu, Labubu’ya yönelik küresel heyecanın artık zirveye yaklaştığını belirtti. Hu’ya göre, Pop Mart’ın bir sonraki satış gücüne ilişkin soru işaretleri de şirket hisselerinin yükseliş potansiyelinin sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Hu ayrıca, Labubu'nun popülaritesini artıran etkinin "az üretim, avcılık, dopamin etkisi ve ikincil piyasa" olduğunun altını çizerken, bu durumun Beanie Babies'in döngüsüne benzediğini hatırlattı. Melinda Hu, "Uzun vadeli yatırımcılara, şirketin stratejisinde temel değişiklikler yapmadan hisse senedi eklemelerini tavsiye etmem" ifadelerini de kullandı.

Pop Mart hisselerinde son durum

Pop Mart hisselerinin altın çağı çoktan sona ermiş olabileceği kaydediliyor. Şirketin Hong Kong'da listelenen hisseleri, Ağustos ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 30'dan fazla değer kaybetti. Bu kayıpların bir kısmı, bir çalışanın canlı yayın sırasında şirketin gizli ürünlerinden birinin fiyatını sorguladığının duyulmasının ardından yaşandı.

Bu düşüş, hisselerin geçen yılın başından ağustostaki zirve seviyesine kadar yüzde 1.500’ü aşan bir yükselişin ardından geldi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Pop Mart'ı takip eden 46 analistten en az 42'si Pop Mart için hâlâ "al" veya eşdeğer bir tavsiyede bulunurken, üç analist de "tut" diyor.

Hu'nun Pekin merkezli oyuncak firmasına yönelik incelemesini 16 Ekim'de "düşük performans" tavsiyesiyle başlatmasından beri hisseler yaklaşık yüzde 25 oranında değer kaybetti.

Bernstein'da yaklaşık yedi yıldır çalışan Hu, şu anda ANTA Sports Products Ltd. ve Shiseido Co. dahil olmak üzere 10 şirketi yönetiyor. Bloomberg tarafından elde edilen bilgilere göre, Hu'nun tavsiyelerini takip eden yatırımcılar son altı ayda ortalama yüzde 5 kayıp yaşarken, meslektaşlarının ortalama yüzde 2,7'lik bir düşüş yaşadığı görülüyor.

Yatırımcıların pozisyonları da Pop Mart'ın kısa vadeli performansına dair artan şüpheleri gösteriyor

Beanie Babies ile benzer mi bir son mu bekliyor?

Beanie Babies, 1990'ların sonlarında finansal bir yatırım aracına dönüştürülene kadar değerini hızla artırdı. Ancak, Beanie Babies balonu 1999'da patladı. TY Inc. şirketi tarafından üretilen oyuncaklar günümüzde artık neredeyse değersiz.

Pop Mart hisseleri 23 Ekim’de, şirketin üçüncü çeyrek sonuçları beklentileri aşmasına rağmen büyümenin 2026’ya doğru yavaşlayacağı endişelerini giderememesi üzerine yüzde 9’dan fazla düştü.

Şirketin Labubu'ya olan bağımlılığı, yatırımcılar arasında giderek artan bir huzursuzluk kaynağı haline geldi. Karakteri içeren "Canavarlar" ürün serisi, ilk yarıda toplam gelirin yaklaşık yüzde 35'ini oluştururken, bir yıl önce bu oran sadece yüzde 14'tü.

Hu, fikri mülkiyetlere atıfla “Boğa–ayı tartışması tek bir soruya dayanıyor: Şirket Labubu bağımlılığından kurtulup büyüme sağlayabilir mi?” değerlendirmesinde bulundu.

Labubu'ya alternatif mi var?

JPMorgan Chase’e göre Pop Mart’ın, Labubu’nun yanında en az bir güçlü alternatifi daha bulunuyor. Analist Kevin Yin, geçen ay yayımladığı notta “‘Twinkle Twinkle’, tüketicilerin Labubu bulamadığında yöneldiği bir seçenek olmaktan çıkıp kendi gerçek hayran kitlesini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Yıldız temalı bu serinin, Pop Mart satışlarına yaptığı katkının bu yılın ilk yarısındaki yüzde 2,8 düzeyinden 2027’ye kadar yüzde 8’e yükselmesinin beklendiğini belirtti.