Tesla'dan Türkiye pazarında çifte hamle: Model Y fiyatları ve satış tarihleri açıklandı

Tesla, Türkiye'deki elektrikli otomobil seçeneklerini Performance ve Yeni Standard olmak üzere iki yepyeni Model Y versiyonuyla genişletiyor.

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye pazarındaki stratejisini güncelliyor. Bugüne kadar Türkiye'de yalnızca Model Y ile temsil edilen marka, bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor.

Son dönemde küresel çapta uygun fiyatlı modellere odaklanan Tesla, bu yaklaşımını Türkiye'ye de taşıyor. Şirket, merakla beklenen ve yenilenen Model Y versiyonunu çok yakında Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunacağını duyurdu. Bu hamle, Tesla sahibi olmak isteyen vatandaşlar için seçenekleri artıracak önemli bir adım olarak görülüyor.



Peki güncel Tesla fiyatları ne kadar oldu; Tesla Model Y Standart, Performance fiyatı ve satışa çıkacağı tarihler…

TESLA MODEL Y STANDART VE PERFORMANCE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Tesla Model Y Türkiye’de iki yeni versiyonla satışa çıkıyor: Performance ve Yeni Model Y Standard. Marka, hem yüksek performans arayanlara hem de daha uygun fiyatlı elektrikli SUV isteyenlere hitap etmeyi hedefliyor.

Şirketten fiyat konusunda henüz resmi bir açıklama yok ancak Model Y Performance için başlangıç fiyatının 4.418.400 TL olarak açıklanması bekleniyor. İlk teslimatlar ise kasım sonu gerçekleşecek.

Öte yandan Yeni Model Y Standard ise verimlilik ve erişilebilir fiyatı öne alıyor. Başlangıç fiyatının ise 2.349.300 TL olarak açıklanması beklenirken, teslimatlar aralık ortası gerçekleşecek.

Satış takvimi:



- Model Y Performance: 20 Kasım Perşembe, 18.30

- Yeni Model Y Standard: 21 Kasım Cuma, 18.30