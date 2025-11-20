Deniz dibinde alarm seviyesi: "Pamuk tarlası" değil, sigara izmariti

Gökoğlu, deniz ile buluşan derelerdeki kamış ve sazlıkların temizlenmemesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, şunları söyledi:

"Çok büyük bir hata yapıyoruz. Derelerin denize döküleceği alanlarda kamış ve sazlıkları kesmememiz lazım. Çünkü bunlar doğal filtreleme yapıyor. Hem mekanik hem biyolojik olarak bu bitkiler suyu arıtıyor. Ama maalesef biz orayı temizliyoruz ve su olduğu gibi çıkıyor."