Manhattan’da film gibi soygun: Pokemon mağazasından 100 Bin dolarlık nadir kart ve ürün çalındı

ABD'nin New York'ta kentinde bulunan Manhattan'daki bir Pokemon mağazası soyuldu. New York polisi ve güvenlik kamerası görüntülerine göre tamamen siyah giyimli olan 3 silahlı hırsız, 13. Cadde üzerindeki Poke Court adlı mağazaya girip içeridekilere tabanca doğrulttu, içlerinden biri vitrinleri çekiçle kırdı.

Hırsızlar çok sayıda koleksiyon ürünü, nakit para ve bir çalışanın cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Mağaza sahibi Courtney Chin medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 100 bin dolarlık ürünün çalındığını söyledi.

Koleksiyon kartı hırsızlıkları artıyor



Benzer olaylar son dönemde ABD'nin farklı eyaletlerinde de yaşanmaya başladı. Kaliforniya'da aralık ayında Burbank bölgesindeki bir spor ve kart mağazasından 100 bin dolarlık ürün çalınmış, olayla ilgili dört kişi tutuklanmıştı. Bu ayın başlarında ise Batı Los Angeles'ta bir koleksiyoncunun elindeki 300 bin dolar değerindeki Pokemon kartları silah zoruyla gasbedilmişti.

Yetkililer, koleksiyon değeri taşıyan nadir kartların karaborsada binlerce dolara alıcı bulması nedeniyle bu tür mağazaların hedef haline geldiğini belirtiyor.

