CNBC'nin haberine göre Rusya’nın Polonya’ya yönelik adımı Batı’nın kararlılığını test etmeyi amaçlayan bir tür “salam dilimleme” stratejisinin parçası olarak görülüyor.

Bu taktik, bir hedefe veya stratejik kazanca doğrudan büyük bir adımla değil, küçük ve kademeli adımlarla ulaşmayı ifade eder. Bu adımların her biri tek başına karşı tarafın sert bir tepki vermesini gerektirmez, çünkü yeterince “küçük” görünür.

Makalede görüşlerine yer verilen analistlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun savunma ittifakını yoklamak için bu taktiği sık sık kullanıyor. Bunun örnekleri arasında yakın zamanda Estonya hava sahasının ihlali, Rusya sınırının sessizce Gürcistan içine doğru genişletilmesi ve 2014’te Kırım’ın işgali gösteriliyor.

Moskova’nın Polonya hava sahası ihlali de salam dilimleme stratejisinin bir başka örneği olarak değerlendiriliyor.

Polonya, Çarşamba sabahı kendi savaş uçaklarını ve NATO uçaklarını harekete geçirerek hava sahasına giren 19 Rus dronundan bazılarını düşürdüğünü açıklamıştı. Bu olay, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlattığı saldırıdan bu yana ilk kez yaşandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Polonya’da herhangi bir hedefi vurma niyetinde olmadığını söyledi.

CNBC'ye konuşan risk danışmanlığı firması PRISM Strategic Intelligence’ın ortağı Benjamin Godwin, Rusya’nın savaş oyunları stratejisinin Batı’yı zorlamak ve test etmek olduğunun açıkça görüldüğünü düşünüyor.

Godwin’e göre NATO’nun en büyük sorunu, uzun zamandır doğrudan Rusya ile çatışmaya girmek istemediğinin biliniyor olması. Bu durum Rusya için asimetrik bir avantaj yaratıyor.

Godwin, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Estonya hava sahasına girildiğini gördük, Polonya’ya yapılan bu ihlali gördük, Avrupa genelinde elektronik harp faaliyetlerini gördük. Rusya, salam dilimleme yöntemleriyle kademeli şekilde tırmandırıyor ve NATO bugüne kadar bu çabaları durdurmakta etkili bir yanıt veremedi” dedi.