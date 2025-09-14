Çevre dostu çözüm: Atık su çamurundan günlük 1,5 ton gübre

Bu da ciddi bir işletme maliyetini oluşturmaktadır. Arıtma tesisimize gelen atık suların herhangi bir kimyasal maddeyi içermemesi, tamamen evsel, yemekhane, mutfak ve lavabo atıklarından gelmesi dolayısıyla arıtılan sulardan günlük yaklaşık 20-25 ton arasındaki kek halindeki çamur, bunkerlere (depo) biriktiriliyor. Laboratuvarlarda yaptırdığımız analizler sonrasında tesisimizden çıkan çamurun tarımda doğal gübre olabileceğini belirledik."