Yemyeşil bir tepe, mavi bir gökyüzü... İkonik fotoğraf 'Bliss' 2001'den 2007'ye kadar Windows XP çalıştıran bilgisayarlar için varsayılan arka plandı. Peki, birçok kişinin gerçek olmadığını düşündüğü fotoğraf nerede çekilmişti? Fotoğraf gerçekti. Çekildiği adres ise San Francisco, Kaliforniya'nın kuzeyinde yer alan Sonoma County idi. 1996 yılında fotoğrafı çeken isim kız arkadaşıyla buluşmak üzere aracıyla yola çıkan fotoğrafçı Charles O'Rear idi. O'Rear fotoğrafın hiç düzenlenmediğini ve olduğu haliyle Microsoft'a satıldığını söylüyor.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

O’Rear arabasını Napa-Sonoma sınırda durdurmuştu çünkü üzüm bağları arasında yalnızca bir tarla boştu. Bunun nedeni, o yıl üzüm asmalarını kurutan bir tarım zararlısı yüzünden bağların sökülmüş olmasıydı. Yani fotoğraftaki açık yeşil tepe aslında bir rastlantının sonucuydu. Bir yıl önce temizlenmiş olan arazi o sırada tamamen çimenlerle kaplanmıştı.

O’Rear, çektiği bu kareye “Bucolic Green Hills” adını verdi ve fotoğrafı bir stok ajansına sattı. Ajans daha sonra Bill Gates’in sahibi olduğu Corbis Images tarafından satın alındı. Microsoft, 2001’de yeni işletim sistemi Windows XP’yi tanıtırken 200 milyon dolarlık reklam kampanyasının ana görseli olarak bu fotoğrafı seçti.

O'Rear bir röportajda fotoğrafın hikayesini şöyle anlatmıştı: San Francisco'nun kuzeyinde, yağmur yağdıktan sonra çimenlerin yeşerdiği bir dönem vardır. Her cuma öğleden sonra San Francisco yakınlarındaki kız arkadaşımı ziyarete giderdim. Ocak ayının güzel bir günüydü. O gün tepenin daha sonra Microsoft tarafından satın alınan dört fotoğrafını çektim. Görüntüyü renkli Fuji Film; bir tripod ile bir Mamiya RZ67 kamerayla çektim. Daha parlak renklere sahip bir film kullandım, o zamanki Fuji Filmi ve RZ67'nin lensleri olağanüstüydü"

Microsoft, orijinal fotoğrafı bir miktar kırpıp yeşil tepelerin renklerini canlandırmıştı; ancak bunlar dışında fotoğraf orijinaline çok benziyordu.

NE KADAR ÖDENDİ?

CNET'in 2014 yılındaki bir haberine göre fotoğraf Microsoft tarafından açıklanmayan bir bedel karşılığında satın alındı.Gizlilik anlaşması nedeniyle ne kadar ücret ödendiği açıklanmadı. Ancak rakam o dönem tek bir fotoğraf için ödenen en yüksek meblağlardan biriydi.

ŞİMDİKİ HALİ NASIL?

Fotoğrafın çekildiği yer bugün bir hayli değişmiş durumda. Instagram’da @insidehistory hesabı, bölgenin 1998, 2006, 2020, 2024 ve 2025 yıllarındaki hallerini paylaştı. Görüntülerde, o dönem yeşil tepelerle kaplı alanın bağlarla dolduğu görülüyor. Instagram hesabı ünlü fotoğraftaki yerin son halini paylaşıyor: Son hali