12 bin yıllık lezzet: Hititlerden günümüze Siyez serüveni

Siyez buğdayının kabukları soyulup yarma işlemi yapılıyor. Siyez buğdayına dönüştükten sonra da güneşe serip güzelce kurutuyoruz. Atalarımız nasıl yaptıysa biz de aynı şekilde, geleneksel yöntemlerle devam ettiriyoruz. Atalarımız bize güzel bir emanet bırakmış, bizler de sahip çıkıyoruz" dedi.