Pentagon'da kimyasal alarm! Çok sayıda kat acilen tahliye edildi

ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi Pentagon'da yaşanan hava kalitesi sorunu, binada geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alınmasına neden oldu. Yetkililer, durumun nedenini belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürürken, etkilenen bölgelerde tahliye ve erişim kısıtlamaları uygulandı.

Pentagon'da acil güvenlik protokolleri devreye alındı

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bina içerisindeki sistemlerin bir hava kalitesi sorunu tespit ettiğini açıkladı. Sorunun kaynağı netleşene kadar standart koruma protokollerinin yürürlüğe sokulduğunu belirten Parnell, olayın ihtiyati tedbir kapsamında yönetildiğini ifade etti.

Bu kapsamda etkilenen alanlarda personele "bulunduğun yeri koru" talimatı verilirken, müdahale ekiplerinin bina sakinlerine destek vermek üzere hazır beklediği bildirildi.

Çok sayıda kat ve koridor tahliye edildi

CNN International'ın haberine göre, Pentagon kompleksinin ikinci ve beşinci katları arasında bulunan bazı koridorlar tamamen kapatıldı. Güvenlik gerekçesiyle söz konusu bölgelere giriş ve çıkışlara izin verilmedi.

Yetkililer, incelemeler tamamlanıncaya kadar ilgili alanların kontrollü şekilde boşaltıldığını ve güvenlik önlemlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

Gaz maskeli ekipler müdahaleye başladı

Olay sırasında bina içerisindeki güvenlik personelinin gaz maskeleri ve tam korumalı kimyasal giysilerle görev yaptığı aktarıldı. Bu görüntüler, Pentagon'daki hareketliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Pentagon Koruma Teşkilatı bünyesindeki tehlikeli madde müdahale ekipleri, Arlington Bölgesi İtfaiye Departmanı ile koordineli şekilde incelemelerini sürdürüyor.

Tehlikeli madde operasyonu doğrulandı

Arlington İtfaiye Departmanı da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Pentagon binasında bir tehlikeli madde operasyonu yürütüldüğünü doğruladı.

Yetkililer, olayın kesin nedenine ilişkin teknik incelemelerin devam ettiğini belirtirken, kamuoyuna yeni bilgilerin elde edilmesi halinde paylaşılacağını bildirdi.