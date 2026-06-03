Finlandiyalı girişimci Emilia Karttunen, geliştirdiği "pizza mufinleri" fikriyle önemli bir başarıya imza attı. Finlandiya'nın sevilen iki ürününü bir araya getirme fikri, Karttunen için büyük bir başarıya dönüştü.
Ürünlerini Finlandiya'nın önemli ticaret ve hizmet şirketlerinden S-Group'un mağazalarında satışa sunan Karttunen, bu fikir sayesinde birkaç ay içinde 1 milyon euronun üzerinde ciro elde etti.
1 "Okul sıralarında öğrenemeyeceğim bilgi ve becerileri kazandım"
Focus.de'de yer alan habere göre, Finlandiyalı girişimci Emilia Karttunen, S-Group tarafından düzenlenen bir yarışma sayesinde ürününü doğrudan perakende sektörüne sunma fırsatı elde etti.
Yarışma kapsamında altı ay süren yoğun bir programa katılan genç girişimci, bu süreçte edindiği bilgi ve deneyimlerin kendisine önemli bir katkı sağladığını belirtti.
Karttunen, bu süreçte okul sıralarında öğrenemeyeceği bilgi ve beceriler kazandığını belirtti.
2 Müşterilerin ilgisini çekiyor
Karttunen ise elde ettiği hızlı başarı karşısında ilk başta şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Genç girişimci, bugün ise farklı lezzet seçenekleri geliştirerek ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.
S-Group Gıda Ticareti Direktörü Antti Oksa, Yhteishyvä dergisine yaptığı açıklamada, ürünün "hafif, lezzetli ve çok yönlü" olduğunu belirterek tüketicilerin ilgisini çektiğini söyledi.
3 Satışların yeniden yükselmesini bekliyor
Pizza muffinlerine olan yoğun talep zamanla daha dengeli bir seviyeye inse de Karttunen, satışların yeniden yükselmesini beklediğini ifade etti.
4 Yeni iş fikri üzerinde çalışıyor
Öte yandan Karttunen, üzerinde çalıştığı yeni bir iş fikri bulunduğunu ancak bu projeyle ilgili henüz detay paylaşmak istemediğini belirtti. Genç girişimci, bir sonraki girişiminde hedeflerini "olabildiğince yüksek" tutmayı planladığını ifade etti.
5 "İş fikrinin yanı sıra kişilik özellikleri de etkili"
Emilia Karttunen'in pizza muffinleriyle yakaladığı büyüme, girişimcilik hikâyelerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar ve girişimciler, bir şirketin sürdürülebilir şekilde büyümesinde iş fikrinin yanı sıra bazı kişisel yetkinliklerin de etkili olduğuna işaret ediyor.