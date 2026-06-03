Finlandiyalı girişimci Emilia Karttunen, geliştirdiği "pizza mufinleri" fikriyle önemli bir başarıya imza attı. Finlandiya'nın sevilen iki ürününü bir araya getirme fikri, Karttunen için büyük bir başarıya dönüştü.

Ürünlerini Finlandiya'nın önemli ticaret ve hizmet şirketlerinden S-Group'un mağazalarında satışa sunan Karttunen, bu fikir sayesinde birkaç ay içinde 1 milyon euronun üzerinde ciro elde etti.